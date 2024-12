Sebastian Pufpaff: Schon vor der neuen „TV Total“-Folge erreicht ihn die Nachricht

An Weihnachten könnten sich eingefleischte Filmfans wieder auf Weihnachtsklassiker im TV freuen. Von „Kevin allein zu Haus“ über „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ bis hin zu „Der kleine Lord“ ist alles vertreten, was das Weihnachtsherz höherschlagen lässt.

Und auch Show-Fans kommen voll auf ihre Kosten. Besonders am zweiten Weihachtsfeiertag gibt es allerhand TV-Sendungen zu sehen. Mit dabei ist dieses Jahr auch Moderator Sebastian Pufpaff, der mit einer X-Mas-Ausgabe von „TV Total“ zur Primetime an den Start geht.

Doch schon vor der Ausstrahlung geht eine Nachricht um, die den ProSieben-Star hart treffen könnte.

Sebastian Pufpaff: Vor „TV Total“ ist alles klar für ihn

Inhaltlich ist noch nicht ganz klar, was die Zuschauer von der Special-Show „TV Total – Xmas total“ mit Sebastian Pufpaff erwarten können, laut „DWDL“ sollen aber „Geschenke für die Studiogäste“ sowie ein „Weihnachtscheck“ per Straßenumfrage Thema sein.

Was auch schon Wochen vor dem 26. Dezember klar ist und Sebastian Pufpaff als Meldung längst erreicht haben wird: Quoten-technisch dürfte es für Sebastian Pufpaff und seine Sendung nicht leicht werden, denn die Konkurrenz an dem Abend ist groß.

Sebastian Pufpaff: harte Konkurrenz für „TV Total“

RTL schickt Günther Jauch und seine Quizsendung „Wer wird Millionär“ mit einer Sonderausgabe ins Rennen, die ARD setzt am zweiten Weihnachtsfeiertag abends auf eine neue Folge des Krimi-Klassikers „Tatort“. Diesmal ermittelt das Team aus Dortmund in der Folge „Made in China“ in einem Asia-Shop, nachdem dort eine blutverschmierte junge Frau mit einem Messer in der Hand festgenommen wird.

Und auch das ZDF kann da mithalten und lässt das „Traumschiff“ mit Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger ins Hudson Valley (USA) schippern.

Keine leichte Aufgabe also für Sebastian Pufpaff und sein Team von „TV Total“.