WDR-Star Elke Heidenreich offen: „Himmel und Hölle gleichzeitig“

Musik ist eines dieser Medien, das berühren und bestürzen zugleich kann. Sie kann einen zum lachen oder weinen bringen, sie verbindet Menschen und schafft Momente, die für immer unvergesslich bleiben. Einen Tag ohne sie zu verbringen, es ist fast unmöglich. Umso spannender ist die Frage nach dem liebsten Musikstück. Die Beantwortung – kaum machbar. Zu viele Musikerinnen und Musiker, zu viele Lieder, zu viele Genres und Sparten. Und doch will es WDR 3 genau wissen. Zum 60. Geburtstag fragt der Klassikradio-Sender seine Hörerinnen und Hörer nach ihrem liebsten klassischen Musiktitel.

Bereits seit dem 14. Februar dürfen die WDR-3-Hörerinnen und -Hörer abstimmen. Bis zum 24. März 2024 geht das Voting. Bevor dann am 30. März die große Sondersendung „WDR 3 Ihre Klassik-Hits. 60 Jahre – 60 Stücke“ stattfindet. Ein Tag im Namen der Klassik, gestaltet durch die Radio-Hörer selbst. Von sechs bis 19 Uhr, garniert mit

interessanten Gesprächen und spannenden Geschichten aus 60 Jahren WDR 3.

WDR 3 feiert 60. Geburtstag

Da dürfen natürlich auch prominente Stimmen nicht fehlen. WDR-Moderatoren-Legende Elke Heidenreich beispielsweise. Sie schwärmt von ihrem Lieblingsstück, der Passacaglia in c-Moll von Johann Sebastian Bach: „Das ist, als gingen Himmel und Hölle gleichzeitig auf.“

WDR 3 feiert 60. Geburtstag. Foto: WDR 3

Und auch „Tatort“-Star Ulrich Matthes hat einen Liebling. „Da kommen einem wirklich sofort die Tränen, wenn man dafür empfänglich ist“, schwärmt er über „Romeo & Julia“ von Tschaikowsky.

Und wer nicht nur am Radio sitzen will, kann sich auch nach Bochum begeben. Dort werden zum Geburtstagsabend am 30. März 2024 eines der Werke aus den Top 10 von

„WDR 3 Ihre Klassik-Hits“ live von den Bochumer Symphonikern gespielt.

Tickets für die Gala können seit dem 14. Februar an den folgenden Verkaufsstellen erworben werden: Online unter www.bochumer-symphoniker.de, telefonisch unter 0234 – 910 86 66, an der Konzertkasse des Musikforums Ruhr, bei der Touristinfo Bochum und an rund 2.500 ADticket/Reservix Vorverkaufsstellen. Zusätzlich vergibt WDR 3 einige Tickets unter allen Teilnehmenden bei „Ihre Klassik Hits“ .