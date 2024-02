„Shopping Queen“ feiert Jubiläum: Diese Überraschung haut alle um

Mode, Glamour und eine Prise Guido – „Shopping Queen“ feiert das Mega-Jubiläum!

Kaum zu glauben, aber wahr: Seit dem 30. Januar 2012 shoppt sich Deutschland mit Vox quer durch die Republik, und jetzt steht die Kultsendung vor ihrer 2.500sten Folge. Dabei lädt Modezar Guido Maria Kretschmer zur großen Sause ein!

Freudige Überraschung bei „Shopping Queen“

In der Hauptstadt Berlin wird das Jubiläum mit einer Woche voller Style und Eleganz zelebriert. Fünf Power-Frauen – Digital-Sales-Managerin Lena, Tanzlehrerin Maike, Kundenberaterin Olga, rüstige Rentnerin Rosi und Parküberwacherin Miri – stellen sich der Herausforderung, um die „Shopping Queen“-Krone zu wetteifern.

Das Motto bringt die Fashionistas zum Strahlen: „Hurra, der Guido ist persönlich da! Feiere mit deinem neuen Designerteil 2.500 Folgen Shopping Queen!“ Und als wäre das nicht schon aufregend genug, erwartet die Kandidatinnen ein besonderer Coup. Guido Maria Kretschmer persönlich überrascht die Damen mit einem Besuch und überreicht die It-Pieces, die sie später in ihren Looks verewigen und für immer ihr Eigen nennen dürfen.

„Shopping Queen“: Guidos ganz besondere Empfehlung

Das große Finale findet in Hamburg statt: Mit Konfettiregen, einer gigantischen Torte und der Frage aller Fragen: Wer wird die Jubiläums-„Shopping Queen“ und nimmt 1.000 Euro nach Hause? Guido hat für alle Shopping-Begeisterten noch einen weisen Rat parat: „Also mein Tipp ist, zu wissen, wer man ist und was man möchte. Das ist generell im täglichen Leben von Vorteil“, so der Modezar.

„Durch eine gute Bestandsaufnahme des eigenen Körpers, in Kombination mit der Freude an Mode, ist man gut beraten. Wenn das als Grundvoraussetzung gegeben ist, spielt es auch keine große Rolle, wer die Shopping-Begleitung ist oder in welchem Laden man einkauft. Das Allerwichtigste im Leben ist, mit sich zufrieden und im Reinen zu sein.“

Wer in Berlin das Rennen um die Jubiläums-„Shopping Queen“-Krone macht und 1.000 Euro gewinnt, sehen die Zuschauer in der Woche vom 18. März bis 22. März bei VOX.