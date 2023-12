„Shopping Queen“-Star Guido Maria Kretschmer in großer Trauer: „Du fehlst mir so sehr!“

Erschütternde Nachricht von Modedesigner Guido Maria Kretschmer. Wie erst heute (21. Dezember) bekannt wurde, ist seine Mutter vergangene Woche verstorben. In einem bewegenden Instagram-Post nimmt er Abschied und rührt auch seine Fans zu Tränen.

Erst im August ist sein Vater Erich im Alter von 87 Jahren friedlich eingeschlafen. Schon im Sommer hatte Kretschmer gesagt, dass er sich auch Sorgen um seine Mutter mache.

„Shopping Queen“-Star: Ihre Demenz gehörte auch irgendwie zu seinem Leben

Die 84-jährige sei dement, berichtet er in seinem Buch „19521 Schritte. Vom Glück der unerwarteten Begegnung“, und er sprach auch sehr offen darüber. In einem Interview im Sommer sagte er: „Ich liebe meine Mutter genug, um mit in ihre Welt reinzugehen.“ Es gebe es aber auch wieder Momente, in denen sich seine Mutter noch an alles erinnern könne.

Nun ist seine Mutter verstorben, ein schlimmer Schicksalsschlag so kurz vor Weihnachten. Über die Todesursache ist nicht genaues bekannt. In einem bewegenden Post nimmt der Moderator von ihr nun Abschied.

Guido Maria Kretschmer trauert um seine Mutter

„Heute vor einer Woche ist meine geliebte Mutter meinem Vater in den Himmel gefolgt. Meine Mutter war der toleranteste Mensch, den ich kannte, eine freie Seele. Sie hat mir mein ganzes Leben lang Liebe, Güte, Wertschätzung und Verständnis entgegengebracht und nie etwas von mir erwartet, außer, dass ich glücklich bin. Danke Mama, dass du mich immer behütet und bedingungslos geliebt hast! Du fehlst mir so sehr…“, schreibt der TV-Star bei Instagram.

Viele Fans und Freunde nehmen in den sozialen Medien Anteil an seinem schweren Verlust, darunter auch Prominente wie Sarah Kern und Conchita Wurst. Es ist nur schwer vorstellbar, was der Verlust beider Eltern in so kurzer Zeit in einem Menschen auslöst.

Ein überaus trauriges Jahresende für den beliebten Moderator.