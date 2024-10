Vox: Nach „The Piano“ herrscht beim Sender bittere Gewissheit

Seit mehreren Wochen setzt Vox am Dienstagabend auf die Musiksendung „The Piano“ mit Mark Forster. Dort sucht der deutsche Superstar gemeinsam mit dem international renommierten Pianist Igor Levit nach neuen Talenten am Klavier.

Vergangenen Dienstag (29. Oktober) lief die vorerst letzte Folge von „The Piano“ bei Vox. Konnte man die Zuschauer mit dem großen Abschlusskonzert überzeugen? Die Quote am darauffolgenden Tag spricht Bände.

Vox: Staffel-Finale bringt Klarheit

Die erste Staffel von „The Piano“ endete mit einem wahren Paukenschlag. Das große Abschlusskonzert in der Historischen Stadthalle in Wuppertal sorgte bei manch einem Zuschauer für wahre Gänsehautmomente. Das spiegelt sich auch in den Einschaltquoten an dem Abend wider.

Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, schauten 820.000 Menschen zu, wie die Kandidaten ihre Stücke auf dem Klavier zum Besten geben. Somit konnte sich Vox aus dem Quotentief der vorherigen Woche retten. Dort konnte man bloß 570.000 Zuschauer vor die Bildschirme locken – das entspricht einem Marktanteil von gerade einmal 4,9 Prozent.

Vox muss sich geschlagen geben

Für den Tagessieg in der Primetime reichte es für Vox und „The Piano“ allerdings nicht. RTL war mit dem „Sommerhaus der Stars“ etwas besser. Für die Reality-TV-Show entschieden sich rund 1,59 Millionen Menschen. Auf dem ersten Platz landet mit weitem Abstand die ARD. Dort sahen 5,08 Millionen Zuschauer das DFB-Pokal-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Sendung verpasst? Alle Folgen der Vox-Sendung „The Piano“ gibt es auch in der Mediathek bei RTL+ im Stream.