Vox lässt die Bombe platzen – Fans von Steffen Henssler haben Grund zur Freude

In den letzten Wochen konnten die Zuschauer bei Vox sehen, wie bei „Grill den Henssler“ um die Wette gekocht wurde. Der TV-Koch trat dabei immer gegen wechselnde Promi-Teams an und versuchte, mit seinen Künsten zu überzeugen.

Das „Sommer-Special“ von und mit Steffen Henssler neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Doch für die Fans gibt es keinen Grund, den Kopf hängenzulassen. Wie Vox nun offiziell bestätigt, gibt es schon bald eine brandneue Show mit dem TV-Koch.

Vox lässt die Katze aus dem Sack

Zugegeben: Das Konzept der Sendung ist ähnlich wie bei „Grill den Henssler“: Der 52-Jährige tritt erneut gegen prominente Gegner an. Bei „Deutschland grillt den Henssler“ bestehen die Teams allerdings immer aus Traditionsköchen und Promipaten aller 16 Bundesländer! Die Aufgabe wird dann darin bestehen, traditionelle Gerichte aus dem jeweiligen Bundesland nachzukochen.

„Pro Show treten vier Bundesländer gegen Steffen Henssler an. Alle 16 Bundesländer zusammen bilden das Team Deutschland. Wer am Ende jeder Folge im Kampf um den Pokal vorne liegt, entscheiden abwechselnde Jury-Überraschungen, unter anderem eine Publikumsjury“, heißt es in der Programmankündigung.

Premiere in der Vox-Show

Die neue Show hat dabei zahlreiche Überraschungen für die Zuschauer auf Lager. Da hätten wir beispielsweise RTL-Moderatorin Frauke Ludowig, die mit ihrem Bruder Frank ihr gemeinsames Fernsehkoch-Debüt gibt. Und noch jemand steht zum ersten Mal vor laufender Kamera am Herd.

„Eine besondere Überraschung gibt es beim Saarland: Christian Rach wechselt seinen Platz am Jury-Pult mit dem Platz am Kochtopf! Es kommt zum lang ersehnten Duell am Herd zwischen Steffen Henssler und dem „Chef-Juror“ und somit zu einer ganz besonderen Premiere: Christian Rach kocht zum ersten Mal im deutschen Fernsehen“, heißt es von Seiten des Senders.

Vox zeigt die neuen Folgen von „Deutschland grillt den Henssler“ ab dem 10.11.2024 um 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Folgen gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.