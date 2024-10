Heute im TV: Einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten – Kritiker bezeichneten ihn als „anbiedernd und einfältig“

Es regnet, windet und stürmt – also ab auf die Couch und Fernseher an. Doch was läuft denn nun heute im TV? Wir haben einen Blick in die Programmzeitschrift geworfen und siehe da: Vox hat einen der erfolgreichsten Filme aller Zeiten im Primetime-Programm.

Und zwar das dreistündige Gefängnis-Epos „The Green Mile“ aus der Feder von niemand geringerem als dem Meister des Horrors, Stephen King. Der Film, der 1999 herauskam und am 10. Februar 2000 seine Premiere in den deutschen Kinos feierte, gilt als einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten.

Vox zeigt „The Green Mile“

Sahnte „The Green Mile“ doch bei den Filmpreis-Verleihungen im Jahr 2000 so richtig ab. Fünf Saturn-Awards (unter anderem in den Kategorien ‚Beste Regie‘ und ‚Beste Musik‘) und gleich vier Oscar-Nominierungen (unter anderem ‚Bester Film‘ und ‚Bester Nebendarsteller‘) stehen für das Meisterwerk mit Tom Hanks in den Büchern. Und auch in den Kinos lief es bestens: 286 Millionen Dollar konnte der Streifen einspielen.

Bei den Kritikern stieß das Epos jedoch auf geteilte Meinungen. „Hintenraus ist ‚The Green“ Mile‘ nicht mehr als ein seifiges, manipulatives, und ungemein simpel gestricktes Rührstück-Epos, in dem ein Jesus Christus in der Form eines unterbelichteten Riesen noch einmal seine Wunder unter die Menschen bringen darf. Das macht den Film zwar nicht in Gänze katastrophal, aber ungemein anbiedernd, einfältig und mutlos“, heißt es beispielsweise bei „moviebreak.de“. Das Portal „Filmdienst.de“ schreibt: „Der extrem breit angelegte Film widersetzt sich zwar erfolgreich der hektischen Dramaturgie des heutigen Hollywoods, versteht die metaphysische Komponente jedoch nicht zu mehr als emotionaler Ergriffenheit zu nutzen.“

Und bei „Filmstarts.de“ heißt es: „Regisseur Frank Darabont, der bereits mit ‚Die Verurteilten‘ nach einer King-Vorlage überzeugte, bietet mit ‚The Green Mile‘ Kino zwischen Anspruch und Unterhaltung mit atmosphärisch dichten, intensiven Bildern. Der ausgezeichneten Darstellerriege gelingt es, souverän das religiöse Pathos zu überspielen. Das hervorragende Drehbuch fügt die Geschichte am Ende überraschend zusammen.“

„The Green Mile“ hier im Stream

Bei den Zuschauern kam der Film dagegen deutlich besser an. Dazu verlieh die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) in Wiesbaden dem Film das Prädikat „wertvoll“.

Wenn du am Donnerstagabend keine Zeit hast: Keine Sorge. „The Green Mile“ ist bei Amazon Prime Video und RTL Plus im Abonnement enthalten.