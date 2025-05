Vox: Knall nach rührender FiNCH-Folge – es ist eindeutig

Am Dienstag (20. Mai) war es wieder so weit: „Sing meinen Song“ lief über die Bildschirme. Diesmal stand Rapper FiNCH im Fokus. Die Zuschauer erlebten eine Achterbahn der Gefühle. Von Miezes „Wendekind“ bis zu Bokis englischer Version von „Liebe auf der Rückbank“, die Vox-Show versprach Gänsehaut pur!

Am Tag nach der Ausstrahlung dann der nächste Knaller! Laut den Zahlen von „DWDL“ schalteten 800.000 Menschen ein. Das sind 100.000 mehr als in der Vorwoche. Ob das am ESC-Halbfinale lag? Wohl möglich! Der Marktanteil kletterte von 7,3 auf 9,9 Prozent. Ein klares Zeichen, dass die Musikshow die Herzen der Zuschauer erobert hat.

Vox: Nach „Sing meinen Song“ geht die freudige Nachricht um

Die „FiNCH-Story“ im Anschluss an die Musikshow sahen aber nur noch 380.000 Menschen. Der Marktanteil sackte auf 4,9 Prozent ab. Dafür liefen die Vorabendformate wie „First Dates“ super. Vox konnte sich mit einem Tagesmarktanteil von 7,3 Prozent schmücken. Ein voller Erfolg für den Sender!

+++ Auch für dich spannend: Mark Forster: Fast hätte er seine neue Show abgesagt – „Entweder mit ihm oder nicht“ +++

Auch RTL2hatte Grund zur Freude. „Armes Deutschland“ lockte 720.000 Zuschauer vor die Bildschirme. Starke 8,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Sogar mit Wiederholungen blieb RTL2 weit über dem Senderschnitt. Die Konkurrenz von Sat.1 wurde locker abgehängt. Dort musste man sich mit mageren 6,3 Prozent zufriedengeben.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Sport1 punktete mit der „Darts Party“. Trotz leichter Verluste blieben die Quoten stabil. 70.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 0,7 Prozent. Das lief besser als „MasterChef“. In der Daytime jedoch Fehlanzeige: Formate wie „My Style Rocks“ und „Power of Love“ sorgten für Kopfschmerzen. Null Prozent Marktanteil – das muss man erst mal schaffen!