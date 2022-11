Vox: „Shopping Queen“-Änderung – Sender geht radikalen Schritt

Diese Nachricht dürfte für eingefleischte „Shopping Queen“-Fans bitter sein. Die Doku-Soap läuft seit 2012 auf Vox, mauserte sich mit Guido Maria Kretschmer als Moderator über die Jahre hinweg zu einem absoluten Sender-Liebling. Zuletzt wurde das Format sogar zweimal täglich gezeigt. Bis jetzt.

Denn nun nimmt Vox eine Programmänderung vor, mit der die Zuschauer vielleicht nicht gerechnet hätten.

Vox: Sender ändert sein Programm

„Shopping Queen“ wird noch in diesem Monat mittags gestrichen. In einer Mitteilung des Senders heißt es: „Bitte nehmen Sie folgende Programmänderung zur Kenntnis“. Danach folgen alle Termine, an denen die Fashion-Sendung durch ein anderes Format ersetzt wird.

Los geht es am Sonntag, den 21. November, bis Freitag, den 25. November. In der Zeit laufen um 12 Uhr nun jeweils neue Folgen von „4 Hochzeiten – Von Braut zu Braut“ anstelle von „Shopping Queen.“ Am 26. November ersetzt die Brautsendung seinen Vorgänger um 12.55 Uhr. Und auch in der Woche vom 28. November bis 2. Dezember zeigt Vox „4 Hochzeiten – Von Braut zu Braut“ anstelle von „Shopping Queen“.

Doch keine Sorge: Fans des Kretschmer-Formats dürfen sich auch weiterhin über „Shopping Queen“-Folgen am Nachmittag freuen. Der Sendeplatz um 15 Uhr bleibt den Vox-Zuschauern nach wie vor erhalten. Das bestätigt VOX auf Nachfrage dieser Redaktion.