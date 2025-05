„Shopping Queen“-Fans auf 180: „Unter aller Sau!“

Bei „Shopping Queen“ wird es tierisch wild. Am Mittwoch (21. Mai) ging es für Margarita aus Köln auf den Laufsteg. Dabei zeigte sie ihren perfekten Look zum Motto „Bunte Bestien – zeige deine wilde Seite mit bunten Animal-Prints!“. Modezar Guido Maria Kretschmer (60) ist hin und weg: „Ich finde, das ist ein super Look! Die hat das super gemacht. Das ist leicht, modern. Die sieht jung aus.“

Guido weiter: „Das passt gut zu unserem Motto. Ich meine, natürlich hätte man hier und da ein bisschen mit größerem Schmuck… und ich hätte vielleicht eine andere Tasche gewählt. ABER mir gefällt es viel, viel besser als vorher.“ Von den Haaren bis zum Make-Up, Margarita kann den Modedesigner überzeugen. Sein Fazit: „Für mich gehört das definitiv zu den besten Looks bis jetzt.“ Ob der Look bei ihren Mitstreitern genauso gut ankommt?

„Shopping Queen“: Zuschauer finden klare Worte

Haare zu langweilig, Tasche zu groß und allgemein zu „basic“ – so in etwa lautet das Urteil der Konkurrenz. Es hagelte magere 5, 6, 6 und 7 Punkte – ein Gesamtergebnis von 24 Punkten wurde erreicht. Fair? Auf keinen Fall, wie nun einige Zuschauer finden. Auf Instagram machen sie ihrem Ärger Luft.

„Die Bewertungen sind unter aller Sau!“, klagt ein Fan. Ein anderer findet: „Der Look war gut. Ich persönlich hätte noch diesen blau-gemusterten Schal dazu genommen. Die Kombi passt viel besser als die anderen Outfits. Von mir 8 Punkte. Die Bewertungen der anderen Frauen finde ich gemein und ungerecht.“

Ein Weiterer ergänzt entsetzt: „Ich finde, 5 oder 6 Punkte zu geben, ist eine Unverschämtheit.“

Vox zeigt „Shopping Queen“ immer montags bis freitags ab 15.00 Uhr. Alle Folgen sind auch in der RTL+ Mediathek verfügbar.