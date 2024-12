„Shopping Queen“ klingelt bei Kandidatin: „Sollen wir wieder gehen?“

Neben ausgefallenen Styles, ins Auge stechenden Kandidatinnen und intensiven Shoppingtouren stehen die Vox-Serie „Shopping Queen“ und Moderator Guido Maria Kretschmer für einen hohen Spaßfaktor.

Beim ersten Besuch der Teilnehmerinnen und dem Klingeln an der Haustür spielt sich eigentlich meistens immer die gleiche Szenerie ab. So stürmen die Kandidatinnen hektisch zur Tür und öffnen sie in Echtzeit aufgeregt und euphorisch. Anschließend begrüßen sie das Moderationsteam und fallen ihnen oftmals hemmungslos in die Arme. In der Folge am Freitag (13. Dezember) war dies aber ganz anders. Eine derartige Begrüßung hat es wohl in der Geschichte der Kult-Serie noch nie gegeben…

„Shopping Queen“ im Zeichen des Fests der Liebe

Am 5. Tag der Weihnachts-Folgen von „Shopping Queen“, dem Adventskalender-Spezial in Nürnberg, steht alles im Zeichen eines angemessenen Outfits für die aktuelle klirrende Kälte. Dabei soll mit einer stylischen Kopfbedeckung für den Winter überzeugt werden.

Dieser Challenge stellt sich am Freitag die Psychologie-Studentin Sofia. Was sie, die Zuschauer und das Shopping-Queen-Team im Vorfeld aber nicht wussten: Die junge Frau wird durch eine kuriose Szene langfristig in Erinnerung bleiben!

Ganz zu Beginn beim obligatorischen Kandidatinnen-Besuch ereignet sich das Unfassbare: Beim Klingeln an ihrer Haustür öffnet Sofia nicht wie viele andere vorherige Teilnehmerinnen in einem smarten und eleganten Outfit.

„Shopping Queen“: Ungewöhnliches Bild bei Kandidatinnen-Besuch

Nein! Sie präsentiert sich im Reinigungs-Look mit Spülhandschuhen und Bürste. Vermutlich hat sie auf den letzten Drücker noch ihre Wohnung auf Vordermann gebracht, bevor das Kamerateam anrückt. Sicher ist sicher – damit man den perfekten Eindruck hinterlässt. Oder hat sie den Termin etwa vergessen?

Die renommierte Stimme aus dem Off reagiert auf die kuriose Situation mit folgenden Worten: „Also wenn du noch mit Spülen beschäftigt bist, können wir auch später wiederkommen. Sollen wir wieder gehen?“ Daraufhin entgegnet die 21-Jährige: „Ich glaube, dass ich das auch auf nachher verschieben kann.“

Ein Glück! Sonst hätte sich das Kamerateam zum morgendlichen Termin wohl umsonst aufgemacht. Wenn dich dies nun neugierig gemacht hat: Die gesamte Folge und mehrere Highlights des aktuellen Winter-Specials sind auf Joyn flexibel abrufbar.