Vox-Star Panagiota Petridou offen: „Hiermit entschuldige ich mich offiziell“

Bei Vox war sie stets die taffe Autohändlerin, die sich von niemandem etwas bieten ließ. Und auch in ihrer Freizeit schien Panagiota Petridou gerne mal den ein oder anderen flotten Spruch auf den Lippen gehabt zu haben. Das zumindest lässt nun ein Instagram-Posting erahnen, das die Moderatorin, die im Februar 2022 Mutter wurde, nun veröffentlichte.

Darin schreibt der Vox-Star: „Hiermit entschuldige ich mich offiziell bei all meinen Freundinnen. Ich früher: bester Erzieher fremder Kinder. ‚Mädels, kann doch nicht so schwer sein, das Kind ins Bett zu bringen!‘ Ich heute, 22.08 Uhr: Nach 3,5 Stunden abwechselnder Einschlafbegleitung erschöpft im Pyjama mit dem Kind ins Auto gestiegen, und zwölfmal Dauerschleife dasselbe Lied gehört, bis es endlich schläft.“

Vox-Moderatorin über die Sorgen junger Eltern

Ein Problem, das wohl viele Eltern kennen. Panagiota weiter: „So ist es. Ich war als Kinderlose echt ein unendlicher Klugscheißer und teilweise rücksichtslos und wusste so vieles besser. Heute werde ich tagein, tagaus eines Besseren belehrt. Das ist auch gut so. Es ist die lehrreiche, demütige und zugleich schönste Zeit meines Lebens. Ein Hoch auf uns Mamis und Papis. Wir geben unser Bestes.“

Welches Lied das Kind von Panagiota wohl zwölfmal hören wollte, fragst du dich. Im Video, das die Vox-Moderatorin im Auto zeigt, läuft jedenfalls „We are the World“, gesungen von Michael Jackson, Lionel Richie und Co.

Ihre Fans und Freunde können die Sorgen und Nöte der Autoexpertin genau nachfühlen. „So waren wir alle!!!! Wie oft ich dachte: ‚Kann doch nicht so schwer sein. Ich würde das ganz anders machen.‘ Ha! Von wegen! Die besten Erziehungstipps gibt es immer von denen ohne Kinder“, schreibt beispielsweise Moderationskollegin Nina Moghaddam. Marlene Lufen ergänzt: „Und es geht so weiter. Demut vor der jeweils nächsten Aufgabe ist ne gute Sache.“

Und ein Fan schreibt: „Mein Mann ist gerade mit unserer Tochter ins Auto und fährt seine Runden. Niemals geglaubt, dass uns sowas mal passieren wird.“