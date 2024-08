VOX-Star Panagiota Petridou war in Solingen vor Ort – „Finde kaum Worte für den Schmerz“

Der Anschlag auf das Stadtfest in Solingen am Freitagabend (23. August) sorgte bei Menschen in ganz Deutschland für Entsetzen. Auf der 650-Jahr-Feier der Stadt kamen bei einem Messer-Angriff drei Menschen ums Leben, fünf weitere Personen wurden verletzt. Auch VOX-Moderatorin Panagiota Petridou war während der Tragödie vor Ort.

Mit einem emotionalen Instagram-Beitrag spricht der TV-Star den Angehörigen der Opfer nun ihr Beileid aus. Die Moderatorin stammt nämlich aus Solingen und spürt daher eine besondere Verbindung zur Stadt. Nun versucht die 45-Jährige ihr Entsetzen in Worte zu packen.

Panagiota Petridou im Schockzustand

Kurz vor dem brutalen Messer-Anschlag teilte Panagiota Petridou ein Selfie von der Bühne des Solinger Stadtfests. Gemeinsam mit ihrem Kollegen führte der Fernsehstar durch das Programm. Was nur kurze Zeit später passierte, kann die 45-Jähirge selbst kaum begreifen. In einem Instagram-Beitrag versucht Petridou nun die richtigen Worte zu finden.

Die Moderatorin schreibt: „Ich bin schockiert und tief betroffen von den schrecklichen Ereignissen in meiner Heimatstadt Solingen. Ich blicke mit Fassungslosigkeit und Trauer auf diese unfassbare Tat. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien und auch bei den Menschen, die Bilder gesehen haben, die ein Mensch niemals sehen sollte.“ Ihre Familie und sie wären „den Umständen entsprechend“ sicher zuhause angekommen.

Weiter schreibt Panagiota Petridou: „Traurig stehe ich hier und finde kaum Worte für den Schmerz, der uns alle erfasst. Solingen trauert.“ Die grauenvollen Geschehnisse scheinen auch den Fernsehstar zutiefst schockiert zu haben.

Auch die Fernsehkollegen von Panagiota Petridou sprechen unter dem Post der Moderatorin ihr Mitgefühl aus. Unter anderem schlossen sich Ruth Moschner, Frauke Ludowig, Susan Sideropoulos und Janine Kunze den Beileidsbekundungen an.

Panagiota Petridou wird sich nun wohl erstmal auf ihre Familie konzentrieren und versuchen, die schrecklichen Erinnerung vom Stadtfest in Solingen zu verarbeiten.