„Herz an Bord – Frisch verliebt auf hoher See“: Nach Ausstrahlung geht die Nachricht rum

Zwei Wochen an Bord der AIDAcosma sind nun vorbei: In „Herz an Bord – Frisch verliebt auf hoher See“ auf Vox hofften vier Frauen darauf, auf einer Kreuzfahrt den Mann ihrer Träume zu finden. Dafür lernten sie verschiedene Single-Herren kennen und mussten am Ende jeder Folge wählen, wer gehen und wer bleiben darf.

Doch die Aussichten der Dating-Show sehen alles andere als gut aus.

Vox-Sendung: Darauf setzte „Herz an Bord – Frisch verliebt auf hoher See“

Vox kündigte vor wenigen Wochen eine neue Staffel von „Herz an Bord – Frisch verliebt auf hoher See“ an. Das Konzept ließ Flirts à la „Traumschiff“-Manier wahr werden: Auf hoher See begleitete Gastgeber Wayne Carpendale vier Single-Damen, die sehnsüchtig auf ihren Traummann warteten. Jetzt ist der Spaß schon wieder vorbei, denn am Dienstag (16. April) flimmerte das Staffelfinale über die Bildschirme.

Während sich die Kandidatinnen die große Liebe erträumten, hoffte der Sender auf hohe Einschaltquoten. Doch die Dating-Show schien das Interesse der Zuschauer nicht geweckt zu haben.

Vox-Show zieht nach Staffelfinale trauriges Fazit

Bereits die erste Staffel der Vox-Show lief 2023 nur schleppend an: Im Durchschnitt kam „Herz an Bord – Frisch verliebt auf hoher See“ trotz guter Idee auf unterdurchschnittliche Marktanteile. 2024 ging die Dating-Show dann erneut an den Start – neues Jahr, neues Glück? Doch die Sendung konnte auch diesmal nicht mit den Quoten punkten.

Zur Primetime lief es zum Staffelfinale dann katastrophal: „Herz an Bord – Frisch verliebt auf hoher See“ beendete die zweite Staffel mit 2,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, bei den 14- bis 59-Jährigen waren es 2,4 Prozent. Nur 470.000 Zuschauer sahen insgesamt zu. Damit wurden die ohnehin schon eher dürftigen Quoten der ersten Staffel nochmal massiv unterboten.

Ob die Dating-Show nächstes Jahr trotz der schlechten Einschaltquoten in eine neue Runde starten wird, bleibt abzuwarten. Ersetzen wird „Herz an Bord – Frisch verliebt auf hoher See“ ab nächsten Dienstag „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“. Hoffentlich wird dieses Vox-Format zur Primetime mehr Zuschauer vor die Bildschirme locken.