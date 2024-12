Vox-Star Guido Maria Kretschmer gibt zu: „Es hat mir fast den Verstand geraubt!“

2024 dürfte wohl eines der schwersten Jahre für Vox-Star Guido Maria Kretschmer gewesen sein. Es war vor allem durch eins geprägt: schmerzhafte Verluste. Der sonst so quirlige und fröhliche TV-Star ist plötzlich ganz ruhig geworden.

Guido Maria Kretschmer verlor gleich mehrere Bezugspersonen in kürzester Zeit. Nun trauert der Vox-Star um seine verschiedenen Weggefährdeten und muss erst einmal damit klarkommen. Wie schwer das für ihn ist, beschreibt er nun in aller Öffentlichkeit.

Vox-Star Guido Maria Kretschmer in Trauer

Der „Shopping Queen“-Star verlor in diesem Jahr seinen Vater. „Das war für mich die schwerste Zeit in meinem Leben. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendetwas mich so schwer getroffen hat. Der Verlust meines Vaters hat mir fast den Verstand geraubt. Als mein Vater dann starb, war da so ein Loch. So eine Leere“, sagt er im RTL-Interview.

+++ „Shopping Queen“-Star Guido Maria Kretschmer: Seine Rolex ist unter Sammlern heiß begehrt +++

Kurz nach dem Tod seines Vaters verlor Guido Maria Kretschmer auch noch seine Mutter, wie er erzählt: „Ich hatte immer auf meinen Vater gesetzt und nie damit gerechnet, obwohl ich natürlich wusste, dass das irgendwie kommt. Da dachte ich schon, das kann ja gar nicht sein, dass der weggeht und meine Mutter dann so schnell hinterher und ich einfach beide verlor.“

Vox-Star Guido Maria Kretschmer schaut nach vorne

Der herbe Verlust machte dem Designer zu schaffen. Er konnte sich nach eigenen Angaben kaum bei der Arbeit konzentrieren und empfand keinerlei Freude mehr. Doch Guido Maria Kretschmer ließ sich nicht von seinen Gefühlen übermannen, sondern versuchte nach vorne zu blicken. Besonders eine Sache hat ihm dabei geholfen.

+++ Guido Maria Kretschmar verliert nächste Hündin – Vox-Star tieftraurig +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Er klammert sich an die Erinnerungen, die er mit seinen Eltern geteilt hat. So sagt der 59-Jährige: „Ich habe gelernt damit zu leben, weil ich jetzt merke, dass das Rüstzeug, was sie mir mitgegeben haben – auch die letzten Tage, die letzten Sätze, die Worte –, dass das bleibt. Das hilft mir heute weiterzugehen.”