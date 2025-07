Fast 500.000 Euro Verlust! Twitch-Star mit Uhren verzockt

Elias Nerlich, besser bekannt als EliasN97, gehört zu den bekanntesten Streamern der deutschen Twitch-Szene. Der 24-jährige hat über zwei Millionen Follower und mittlerweile ein geschätztes Vermögen von 9 Millionen Euro aufgebaut.

Doch in einem Livestream sprach er kürzlich über teure Fehlinvestitionen, die erhebliche Verluste verursachten. Es ging um teure Luxusuhren.

Twitch-Star: Luxusuhren-Debakel

Besonders mit Luxusuhr-Käufen hat der Twitch-Star viel Geld verloren. „Ich habe mit Uhren 400.000 Euro Minus gemacht, ungefähr“, gestand er im Stream. Eine Patek Philippe, für die er 130.000 Euro zahlte, verkaufte er später für nur 85.000 Euro – ein Verlust von 45.000 Euro. Mit mehreren Audemars-Piguet-Uhren erlitt er ebenfalls hohe Einbußen.

Der Twitch-Star erklärte die Hintergründe seiner Verluste: „Viele YouTuber haben sich Uhren geholt, und da dachte ich: Komm, investierst du.“ Er kaufte die Uhren während hoher Marktpreise. „Dann war bei mir der Punkt, dass ich so investiert habe, und ich habe gesehen, die sind immer weiter runtergegangen (…). Und da dachte ich: Okay, weißt du was – du schließt jetzt mit dem Thema ab, du verkaufst die ganzen Uhren.“ Jetzt besitzt Elias nur noch zwei Exemplare.

Twitch-Star: Auch Verluste bei Autos

Neben Uhren verzeichnete der Twitch-Star laut „Bild“ auch herbe Verluste mit Autos. Seinen Mercedes GT 63, für den er 200.000 Euro ausgegeben hatte, verkaufte er für 135.000 Euro – ein Verlust von 65.000 Euro. EliasN97 bleibt aber trotz der Fehlinvestitionen optimistisch und setzt inzwischen auf andere Wertanlagen.

Der gebürtige Berliner erklärte, dass er den Verkaufserlös der Uhren für neue Investitionen genutzt habe. So setzt er nun beispielsweise auf Bitcoin und andere Alternativen, um sein Vermögen sinnvoll anzulegen. Die Erfahrungen des Twitch-Stars zeigen, dass selbst große Erfolge mit finanziellen Risiken einhergehen können. Fans schätzen seine Offenheit über Erfolge und Rückschläge.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.