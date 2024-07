Guido Maria Kretschmar verliert nächste Hündin – Vox-Star tieftraurig

Es wirkt wie ein schlechter Scherz, doch für Guido Maria Kretschmar (59) ist es bittere Realität. Der Vox-Star ist tieftraurig: Seine Windhündin „Undine“ ist von ihm gegangen.

Nur zehn Tage nach dem Tod ihrer Schwester „Alaiyha“ fand nun auch „Undine“ ihre letzte Ruhe. Es ist ein weiterer schmerzlicher Verlust für den TV-Star, der innerhalb von 12 Monaten vier seiner fünf Windhunde verloren hat.

Vox: Guido Maria Kretschmar in tiefer Trauer

„Unsere Tränen sind noch nicht getrocknet, da geht auch unsere geliebte Undine“, teilte Kretschmer auf Instagram mit. „Sie hat ihre Schwester so vermisst und sich dann auch leise davongemacht.“ Die Hündin, die vor vielen Jahren aus der spanischen Tierhilfe gerettet wurde, hat sich mit ihrem sanften und lieben Wesen bis zu ihrem letzten Tag bei Kretschmer und seinem Ehemann Frank Mutters bedankt.

Drei der vier Windhunde starben an Altersschwäche. Barsoi-Windhunde erreichen im Durchschnitt ein Alter von zehn bis zwölf Jahren. „Aimée“ (12), „Alaiyha (13) und „Undine“ (13) erreichten ein somit stolzes Alter. Lediglich Hündin „Idaya“ (4) starb überraschend jung. Die Anteilnahme am Verlust Kretschmers ist groß. Auf Instagram haben bereits Tausende seinen Post gelesen und ihr Beileid ausgesprochen, darunter auch Prominente wie Evelyn Burdecki.

„Ein Leben ohne Windhunde ist für mich nicht machbar. Sie sind mein Seelenheil und immer an meiner Seite“, erklärte der Modeschöpfer einst der „BILD“. Was ihn jetzt tröstet? Vielleicht der Windhund-Nachwuchs „Mila“, der kürzlich in die Villa des Vox-Stars in Hamburg-Blankenese eingezogen ist.

„Es war Liebe auf den ersten Blick und die wunderschöne Mila hat sich schon nach wenigen Tagen gut bei uns eingelebt – fast so, als wäre sie immer da gewesen“, schrieb der „Shopping Queen“-Experte auf Instagram über den kleinen Vierbeiner.