„Shopping Queen“-Star Guido Maria Kretschmer: Seine Rolex ist unter Sammlern heiß begehrt

Er ist eine absolute Modeikone: Seit Jahren schon gehört Guido Maria Kretschmer zu den bekanntesten und beliebtesten Designern Deutschlands. Tausende Frauen und Männer schwören auf die Kreationen des 59-Jährigen. Dazu kommt, dass der gebürtige Münsteraner mit der Vox-Serie „Shopping Queen“ eine der beliebtesten TV-Shows am Nachmittag moderiert.

++ Trödeltrupp: In dieser legendären Folge fand Mauro eine Rolex ++

Ein Mann mit Charisma und Erfolg ist er also, der Guido Maria Kretschmer. Und das zeigt der Designer auch am Handgelenk. Er trägt nämlich Rolex. Das sieht man auch in der „Shopping Queen“-Folge, die Vox am vergangenen Freitag (26. Juli 2024) ausstrahlte. Die Rügenerin Marion sollte sich kurz vor dem Wochenende zum Thema „Picknick am Strand“ stylen.

Rolex von Shopping-Queen-Star ist heiß begehrt

Dies gelang ihr mehr schlecht als recht. Lediglich sechs Punkte gab es für die Insulanerin von Guido Maria Kretschmer, was ihr einen geteilten letzten Platz bescherte. Das jedoch dürfte die Uhrenfreundinnen und -Freunde unter den Zuschauern jedoch eher weniger interessiert haben, stand doch die Rolex von Guido für sie klar im Vordergrund.

++ Jürgen Klopp trifft Dieter Bohlen auf Mallorca: Seine Uhr fällt sticht ins Auge ++

So scheint es, als hätte sich der Designer eines der begehrten Rolex „Datejust“-Modelle mit Jubilee-Armband und grauem Zifferblatt gesichert. Das Modell wird derzeit im Netz zu Preisen zwischen 12.000 und 15.000 Euro gehandelt, ist bei Fans der Luxusuhrenmanufaktur vor allem aufgrund der raren Zifferblattfarbe heiß begehrt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Bares für Rares“-Star mit besonders buntem Modell

Insgesamt ist es schwer, überhaupt eine Rolex zu kaufen, geht dies doch bei den meisten Konzessionären und selbst in Rolex-Stores nur über eine ellenlange Warteliste. Mehrere Jahre auf eine solche Uhr warten zu müssen, ist dabei eher die Regel denn die Ausnahme.

Einer, der im ZDF mal auf eine ganz andere Uhrenmarke setzte, war zuletzt „Bares für Rares“-Händler Julian Schmitz-Avila. Welch erschwingliches, aber dennoch außergewöhnliches Uhrenmodell er am Handgelenk trug, kannst du hier nachlesen.