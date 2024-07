Jürgen Klopp trifft Dieter Bohlen auf Mallorca: Seine Uhr fällt direkt ins Auge

Es war das Treffen der Legenden – jeder in seinem Bereich. Während der eine seit Jahrzehnten einen Song nach dem anderen an die Spitze der Chars hievt und mit „DSDS“ eine der erfolgreichsten Musik-Shows im deutschen Fernsehen begleitet, ist der andere eine Fußballlegende. Zwei Meisterschaften feierte er mit dem ruhmreichen BVB, gewann einmal den DFB-Pokal und führte die Schwarzgelben ins Champions-League-Finale. Nicht weniger erfolgreich war er mit dem FC Liverpool. Acht Titel gewann er mit den Reds, unter anderem die Champions-League und den ersten Meistertitel seit 1990. Die Rede ist natürlich von Dieter Bohlen und Jürgen Klopp.

Die beiden trafen sich am Wochenende beim „ATP 250“-Tennisturnier auf Mallorca. Das erste Zusammentreffen der beiden, wie Dieter Bohlen später gegenüber der „Bild“ berichten sollte. Dennoch ein sehr herzliches. Grinsten sich die beiden Superstars doch freudestrahlend mit weißen Zähnen an, umarmten sich anschließend sogar. Doch noch mehr als die strahlendweißen Zähne stach die Uhr ins Auge, die Jürgen Klopp an seinem linken Handgelenk trug.

Jürgen Klopp trifft Dieter Bohlen

Zum weißen Deutschland-Trikot und dazu passender weißen Adidas-Cap trug Kloppo nämlich eine wuchtige Uhr mit rotem Armband. Um welches Modell es sich handelt, ist auf den ersten Blick schwer zu erkennen. Wir haben bei den Experten der Watch-Time nachgefragt, die die alljährliche Uhrenmesse „WatchTime Düsseldorf“ (in diesem Jahr vom 25. bis zum 27. Oktober in der Rheinterasse Düsseldorf) ausrichten.

Jürgen Klopp und Dieter Bohlen trafen sich auf Mallorca. Foto: starpress/kay kirchwitz

Die Uhren-Fachleute vermuten, dass es sich bei Jürgen Klopps Zeitmesser um einen „Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph“ handelt. Dieser wird von der Schweizer Luxusuhrenmarke bereits seit 1993 hergestellt. Besticht vor allem durch sein markantes, sportliches und robustes Design.

Und zurück zu Dieter Bohlen: Klopp und der Poptitan schienen sich bestens zu verstehen, und tauschten sogar Telefonnummern aus.