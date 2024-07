„Bares für Rares“-Star Julian Schmitz-Avilas extravagante Uhr – sie ist ein Schnäppchen

Julian Schmitz-Avila ist einer der absoluten Publikumslieblinge der ZDF-Erfolgsshow „Bares für Rares“. Seit der sechsten Staffel im Jahr 2015/16 ist der 37-Jährige ein festes Mitglied des Händlerteams, konnte schon die ein oder andere Rarität kaufen.

Wenn man genau hinschaut, sieht man aber, dass Julian Schmitz-Avila auch privat einen Hang zu schönen Dingen hat. Zuletzt erst verriet er, dass er auf wuchtige Armbänder stehe. So kaufte der „Bares für Rares“ eine goldene Panzerkette für sagenhafte 9.250 Euro, verriet in der Sendung: „Das ist tatsächlich in meinem Beuteschema.“

„Bares für Rares“-Star Julian Schmitz-Avila trägt Swatch

Behalten hat er den edlen Armschmuck jedoch nicht, wie er uns später verriet. Er sei schließlich Händler (hier kannst du den ganzen Artikel dazu lesen). Manche Dinge jedoch kauft er auch nur für sich. So trug Schmitz-Avila in der Sendung, die das ZDF am Dienstag (16. Juli 2024) ausstrahlte, eine ganz besonders farbenfrohe Uhr.

Julian Schmitz-Avila mit seiner Swatch. Foto: Screenshot ZDF

Um einen Zeitmesser aus dem Sortiment der Luxusmarken Rolex, Patek Philippe oder gar Audemars Piguet handelte es sich dabei jedoch nicht. Ganz im Gegenteil: Die Uhr von Julian Schmitz-Avila ist im Vergleich zu den vorab genannten Luxusmarken, bei denen eine Uhr gerne mal fünf- oder gar sechsstellige Werte erzielt, ein echtes Schnäppchen.

Julians Uhr ist bereits ausverkauft

Handelte es sich doch um eine Swatch. Genauer gesagt um ein Modell aus der „Swatch X Centre Pompidou“-Kollektion. Zwischen 90 und 110 Euro kosteten die Modelle aus der Reihe, bei der Kunstwerke bekannter Maler die Zeitmesser schmückten. Darunter unter anderem Vassily Kandinsky, Robert Delaunay oder auch die mit Frida Kahlo, die Julian Schmitz-Avila an seinem Handgelenk trägt. Im Online-Shop von Swatch ist diese jedoch nicht mehr erhältlich, ist bereits vergriffen.

Zuletzt gab es sogar eine Swatch bei „Bares für Rares“ zu kaufen, die wortwörtlich alle Dimensionen sprengte. Wer diese schlussendlich kaufte, kannst du hier nachlesen.