Vox-Star Detlef Steves am Boden zerstört: Fans fühlen mit – „Sowas zerreißt einem das Herz“

Für VOX-Star Detlef Steves sind es nervenaufreibende Wochen, die er gerade durchmacht. Denn seiner geliebten Bulldogge Kai Uwe geht es gar nicht gut. Bereits im September musste der Hund operiert werden. Jetzt steht es noch schlechter um das Tier.

Der VOX-Star meldet sich mit Tränen in den Augen bei seinen Fans auf Instagram, kann nur schlecht sprechen, weil seine Gefühle ihn übermannen. Der 53-Jährige befürchtet das Schlimmste.

Vox-Star Detlef Steves weint bitterlich vor Fans

In einem selbstgedrehten Video berichtet Detlef Steves, der sich durch die VOX-Doku-Reihe „Ab ins Beet“ hierzulande einen Namen machte, was bei Kai Uwe gerade der Stand der Dinge ist. „Ich werde jetzt noch einmal was zum Zustand von Kai Uwe sagen. Leute, seht mir nach, dass ich mich danach erst mal zurückhalten werde, weil es gerade sehr krass ist“, beginnt der Kumpel von Hundetrainer Martin Rütter seine Worte.

Und weiter: „Kai Uwe hat eine Erkrankung, ich kenne den Namen nicht genau. Es kann sein, dass er kein eigenes Cortison produziert und dadurch einen starken Muskelabbau hat. Wir müssen jetzt einfach gucken, wie lange die Lebensqualität von ihm ist. Ob wir das noch mal in den Griff kriegen.“ Mit seinem Tierarzt sei er aber der gleichen Meinung, und zwar, dass die Lebensqualität des Hundes beiden am wichtigsten ist. Kai Uwe hat bereits zwölf Jahre auf dem Buckel, sein Besitzer Detlef weiß, dass das für die Hunderasse schon deutlich über dem Durchschnitt ist.

Vox-Star Detlef Steves: Fans stehen ihm bei

Als der Hund dann plötzlich auch noch um die Ecke kommt, ist es um den VOX-Star ganz geschehen. Seine Tränen fließen nur so. „Ich sitze hier gerade oben und da kommt er um die Ecke. Der ist einfach so geil der Typ. Der ist jetzt zwölf Jahre alt und man sagt ja bei Bulldoggen, so acht bis zehn sind schon cool. Und er ist zwölf und man denkt, ist ja toll. Aber der richtige Zeitpunkt ist ja nie.“

Seine Fans stehen ihm bei. Kommentare wie: „Drücke EUCH alle Daumen dieser Welt!!!!!!!!!!!!!! Sowas zerreißt einem das Herz“ oder „Ihr seid DAS Dreamteam…ich hoffe von ganzem Herzen, dass Kai Uwe nochmal gut die Kurve kriegt, und ihr noch ein paar gemeinsame Jahre genießen könnt“ sind nur einige der Zusprüche, die Detlef momentan von seinen Followern erfährt.

Jetzt wolle sich Detlef Steves vorerst nicht mehr öffentlich zum Zustand seines Vierbeiners äußern und selbst mit der Situation klarkommen. „Es ist halt alles ein bisschen schwierig.“