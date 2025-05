Vox-Star findet Zettel an seinem Auto: „Der arme Mensch“

Ein jeder kennt sie, ein jeder ist von ihnen genervt. Zettel von Autohändlern, die einfach so an die Scheibe gepappt, oder unter den Scheinwerfer geklemmt werden. Wenn man sein Auto verkaufen will, könnte man auch einfach aktiv zu einem Verkäufer fahren … naja, sei es drum. Gefeit sind wir vor ihnen alle nicht. Auch nicht die wohl bekannteste Auto-Expertin Deutschlands: Panagiota Petridou. Jahrelang präsentierte die Solingerin die Vox-Sendung „Biete Rostlaube, suche Traumauto“, bis sie 2021 die Moderation abgab.

Nun fand die 45-Jährige einen Zettel an ihrem Fahrzeug, der sicherlich etwas nervig, aber auch irgendwie schon wieder niedlich war. „Möchte da jemand wirklich mit mir verhandeln? Ich liebe diese Zettel am Auto“, schreibt die Vox-Moderatorin zu dem kleinen handgeschriebenen Zettel.

Vox-Star findet Zettel an ihrem Auto

Darauf zu lesen: „Traumauto! Wenn Sie verkaufen möchten. Liebe Grüße“. Die angegebene Telefonnummer veröffentlichen wir an dieser Stelle nicht. Bei den Fans von Panagiota jedenfalls kam die Aktion gut an. Sie glauben jedoch, dass die Aktion keine gute Idee war, schließlich ist niemand im Verkauf so geschickt, wie die einstige Handballerin des BVB.

„Der arme Mensch. Am Ende schenkt er dir sein Auto und geht ohne nach Hause“, witzelt beispielsweise ein Fan auf Instagram. Ein anderer schreibt: „Wir hätten gern ein Video, wie du mit dem Interessenten verhandelst!“ Und ein Dritter scherzt: „Ganz schön übermütig, der Mensch… Hat keine Ahnung, mit wem er es zu tun hat.“

Na, dann sind wir ja mal gespannt, wie die ganze Aktion zwischen der prominenten Autohändlerin und ihrem unbekannten Pendant weitergeht. Schön wäre es doch, wenn es wirklich zu einer Verhandlung kommen würde und wir alle dann live via Instagram dabei sind. Wer gewinnt, dürfte aber – zumindest wenn man die Fans von Panagiota Petridou fragt – schon vorher klar sein.