Vicky Leandros: Große Sorge um Sängerin – Konzerte abgesagt

Eigentlich wollte sie ihren Fans unvergessliche Abende schenken, doch jetzt zwingt die Gesundheit Weltstar Vicky Leandros (70) zur Pause. Mitten in ihrer großen Abschiedstournee musste die Sängerin gleich zwei Konzerte absagen – und das sorgt für besorgte Gesichter bei ihren treuen Anhängern.

Am Montag (28. Oktober) fiel das geplante Konzert in Salzburg kurzfristig aus. „Eine akute Erkrankung“ zwang Leandros, die Bühne zu meiden, wie ihr Management auf Instagram mitteilte. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer und ließ die Herzen ihrer Fans höher schlagen – vor Sorge. Und nun der nächste Dämpfer: Auch der geplante Auftritt in Berlin am Donnerstag (31. Oktober) wurde gecancelt, wie „Bild“ erfuhr.

Vicky Leandros: Große Sorge um Schlagersängerin – Konzerte abgesagt

Was ist passiert? Vicky Leandros hat sich eine hartnäckige Bronchitis eingefangen. „Es tut mir wahnsinnig leid, dass die beiden Konzerte ausfallen“, sagte die Sängerin zu „Bild“. Die Entzündung der Bronchien und der Luftröhre machte ihr schwer zu schaffen, und schon vor dem Salzburg-Konzert verschlimmerte sich der Infekt zusehends. Am Montag dann die bittere Erkenntnis: Es geht nicht. Die Ärzte rieten zur sofortigen Ruhe.

+++ Nach Sturz von Bühne! Vicky Leandros erste Worte: „Es ist ein Wunder“ +++

Zwei Tage später ist von Besserung noch keine Spur, weshalb auch der Berliner Auftritt im „Tempodrom“ nicht stattfinden kann. Statt auf der Bühne zu stehen, muss die Sängerin jetzt strikte Ruhe halten. Vicky hat sich bereits nach Gut Basthorst bei Hamburg zurückgezogen, wo sie sich erholen kann. Das Gut gehört ihrem Ex-Mann Enno Freiherr von Ruffin.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch es gibt Hoffnung: Ab Mitte November soll die Abschiedstournee weitergehen. Bis dahin hofft Vicky, wieder fit zu sein. Die ausgefallenen Konzerte werden nachgeholt, und für die Berliner Fans gibt es bereits ein neues Datum: den 3. Dezember. „Ich freue mich sehr, dass ich den Berlin-Auftritt am 3. Dezember nachholen werde“, zeigt sich Leandros optimistisch.

Für ihre Fans heißt es nun: Daumen drücken und gute Besserung wünschen. Denn eines ist sicher: Vicky Leandros hat noch viel vor, und ihre Abschiedstournee soll ein krönender Abschluss ihrer beeindruckenden Karriere werden!