Nach Sturz von Bühne! Vicky Leandros erste Worte: „Es ist ein Wunder“

Es sollte ein Abend (15. März) voller Musik und Lebensfreude sein, doch er endete mit einem Schrecken für Fans und die Sängerin selbst: Vicky Leandros erlebte während ihres Konzerts im Kuppelsaal in Hannover einen Moment, der ihr Publikum in Atem hielt.

Die 71-jährige Künstlerin stürzte beim Singen ihres Hits „Ich liebe das Leben“ von der gut einen Meter hohen Bühne…

Vicky Leandros meldet sich zurück

Das Lied bekam plötzlich eine dramatische Wendung, als Leandros mitten in der Zeile „Was kann mir schon geschehen…?“ den Halt verlor und in die Tiefe fiel. Mitarbeiter eilten ihr sofort zu Hilfe, während das Publikum, das Sekunden zuvor noch begeistert mitklatschte und mitsang, von einem Moment zum anderen in Sorge verfiel.

Zwar war die Aufregung groß, doch die Entwarnung folgte schnell: Wie Vicky Leandros am nächsten Morgen gegenüber der BILD-Zeitung bestätigte, ist sie glücklicherweise unverletzt. „Es ist ein Wunder, dass mir nichts passiert ist“, erklärte die Sängerin erleichtert, „Auf der Bühne bin ich gestolpert. Ich bin im freien Fall von der Bühne gestürzt. Zum Glück bin ich auf die Seite gefallen.“

Vicky Leandros: „Das ist mir zum ersten Mal passiert“

Vicky Leandros hatte Glück im Unglück: „Ich muss sehr viele Schutzengel gehabt haben, denn ich hätte ja auch auf den Kopf fallen oder mir alles Mögliche brechen können. Aber ich habe nicht mal einen blauen Fleck und auch keine Schmerzen.“

Trotz des Schocks bewies Vicky Leandros ihre Professionalität und ihren unerschütterlichen Geist. Sie stand sofort wieder auf und setzte das Konzert fort, als wäre nichts geschehen. „Das ist mir zum ersten Mal in meiner gesamten Karriere passiert“, teilte sie mit und sprach über den Albtraum, den jeder Künstler fürchtet: von der Bühne zu fallen.

Die Sängerin plant, sich dennoch am Montag gründlich untersuchen zu lassen, um sicherzugehen, dass keine Verletzungen übersehen wurden. Und die Show muss weitergehen: Schon am Montagabend (18. März) wird sie als Teil ihrer Abschiedstournee im Berliner Friedrichstadt-Palast auftreten, gefolgt von weiteren Auftritten in Bielefeld und Lübeck.