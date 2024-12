Vicky Leandros nimmt Abschied von der Bühne: „Ich habe keine Angst“

Sie ist eine der ganz Großen. Mit Songs wie „Ich liebe das Leben“ oder „Theo, wir fahr’n nach Lodz“ schrieb Vicky Leandros Schlager-Geschichte. Doch nun neigt sich eine jahrzehntelange Karriere ihrem Ende entgegen.

Am Samstagabend (7. Dezember 2024) wird sich Vicky Leandros von der Bühne verabschieden. Und das so, wie man sie immer kannte: stilvoll und elegant. Bei der „Ein Herz für Kinder“-Spendengala, die das ZDF um 20.15 Uhr ausstrahlt, will die 72-Jährige ein letztes Mal auf die ganz große Bühne.

Vicky Leandros nimmt Abschied von der großen Bühne

Doch wie, und vor allem wann, reifte der Entschluss? „Es war vor ungefähr zwei Jahren, als ich gefühlt habe, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Das Publikum und ich, wir haben immer eine besondere Beziehung gehabt. Ich möchte nicht, dass der Moment kommt, wo ich das Publikum nicht mehr mit meiner Stimme erreichen kann“, verrät Vicky Leandros im Interview mit der „Bild“.

Sorgen um Langeweile im Alter plagen sie jedoch nicht, so die Sängerin: „Ich habe keine Angst und freue mich auf alles, was kommt. In meinem Leben gab es noch nie Langeweile.“

Auch Roland Kaiser im ZDF dabei

Na, dann sind wir jetzt schon einmal gespannt, wie der letzte Auftritt von Vicky Leandros aussehen wird. Eines jedoch ist klar: Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer werden vor den Bildschirmen dabei sein, wenn eine der größten Sängerinnen aller Zeiten Abschied nimmt. Abschied nach 50 Jahren auf der Bühne, über 4.000 veröffentlichten Songs und unzähligen Konzerten.

Und natürlich geht es bei der „Ein Herz für Kinder“-Gala vornehmlich um den guten Zweck. Spenden sammeln sollen dabei unter anderem Box-Legende Wladimir Klitschko, Eva Luise Köhler, Mitri Sirin und Semino Rossi. Auftreten werden Roland Kaiser, Calum Scott, Chris Norman, Natalia Avelon, Vicky Leandros und Andrea Berg.