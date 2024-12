„Verstehen Sie Spaß?“: Detlef Steves platzt der Kragen – „Alter Schwede“

Am Freitagabend (27. Dezember) sorgt Barbara Schöneberger wieder für beste Unterhaltung, wenn „Verstehen Sie Spaß?“ in die nächste Runde geht. Mit ihren legendären Streichen und der versteckten Kamera nimmt die Moderatorin prominente Gäste ordentlich auf die Schippe – diesmal trifft es TV-Star Detlef Steves.

Und der ist bekanntlich nicht gerade für seine Engelsgeduld berühmt.

„Verstehen Sie Spaß?“: Detlef platzt der Kragen

In der neuen Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ soll Detlef Steves als ehemaliger Gastronom in einem Burger-Foodtruck sein Können unter Beweis stellen. Der Clou: Bei einem Streetfood-Festival in Berlin soll er nicht nur Burger zubereiten, sondern auch noch einen Weltrekord aufstellen – zumindest, wenn er der Einladung von Barbara Schöneberger Glauben schenkt. Vor Ort jedoch entwickelt sich der Tag für Steves zu einem echten Albtraum.

Nichts läuft nach Plan: Die Technik streikt, die Gäste strapazieren seine Nerven und der Nachbar-Foodtruck-Chef stichelt ununterbrochen. Während Steves versucht, das Chaos in den Griff zu bekommen, wird seine Geduld immer wieder auf die Probe gestellt. „Alter Schwede“, flucht er, als die Probleme sich häufen.

„Verstehen Sie Spaß?“: Schöneberger lädt Promis

Spätestens als die Alarmanlage losgeht und sein Nachbar sich darüber beschwert, platzt ihm der Kragen: „Verdammte Scheiße, ich habe jetzt schon Kopfschmerzen!“ Doch so schnell gibt der TV-Star nicht auf und kämpft sich weiter durch das Durcheinander.

+++„Verstehen Sie Spaß?“: Johannes Oerding steht unter Schock – „Was passiert jetzt?“+++

Neben Detlef Steves hat Barbara Schöneberger noch weitere Highlights parat. Im Studio begrüßt sie prominente Gäste, die entweder selbst in die Falle getappt sind oder als Lockvögel fleißig mitgeholfen haben. Mit dabei sind unter anderem Manuel Rubey, Katrin Bauerfeind, Reiner Calmund und Kerstin Ott.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Ob Detlef Steves sich nach dem turbulenten Tag wieder beruhigen konnte und wie er auf den großen Reveal reagierte, erfahren Zuschauer bei „Verstehen Sie Spaß?“ am um 20:15 Uhr in der ARD. Wer die Sendung verpasst hat, kann sie anschließend auch in der ARD-Mediathek abrufen.