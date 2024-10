Barbara Schöneberger: Nach „Verstehen Sie Spaß?“ darf es jeder sehen

Für Barbara Schöneberger hätte es am Samstagabend (12. Oktober) bei „Verstehen Sie Spaß?“ nicht lustiger sein können im ARD-Programm. Die Moderatorin und ihr Team hatten diesmal die prominenten Gäste Peter Maffay und Joannes Oerding in der Show. Vor allem Letzterer wurde ordentlich auf die Schippe genommen.

Genau das wollten die Zuschauer offenbar sehen. Denn nachdem die Show mit Barbara Schöneberger zu Ende war, ging die Nachricht rum.

Barbara Schöneberger: Nach „Verstehen Sie Spaß?“ weiß es jeder

„Verstehen Sie Spaß?“ ließ die Konkurrenz in der Primetime nämlich weit hinter sich. Mit einem Marktanteil von 13,2 Prozent und 550.000 Zuschauern in der werberelevanten Zielgruppe setzte sich die ARD-Show gegen Konkurrenten wie DSDS, „Schlag den Star“ oder „Promi Big Brother“ durch.

Kleiner Wehmutstropfen für Barbara Schöneberger und ihr Team: Ihre Show schaffte erneut nicht die Drei-Millionen-Hürde – 2,84 Millionen Zuschauer interessierten sich für „Verstehen Sie Spaß?“.

Offenbar war es insgesamt aber eine gute Idee, sich mit Musiker Johannes Oerding einen Scherz zu erlauben. Der wurde anlässlich des 75. Geburtstags von Peter Maffay von dem Sänger auf die Bühne seiner Abschiedstournee geholt und sollte sich vor Publikum ein Tattoo stechen lassen.

Und als wäre das noch nicht alles an Streichen gewesen, täuschte Peter Maffay auch noch einen Schwächeanfall vor und übergab das Ruder seinem Ehrengast Oerding, der gar nicht darauf vorbereitet war.

Ein gelungener Fernsehabend also für Barbara Schöneberger, die die Sendung seit dem 2. April 2022 moderiert. Die nächste Ausgabe der Show läuft übrigens am 21. Dezember um 20.15 Uhr in der ARD.