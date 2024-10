„Verstehen Sie Spaß?“: Johannes Oerding steht unter Schock – „Was passiert jetzt?“

Am Samstagabend (12. Oktober) dürfen sich die Zuschauer bei „Verstehen Sie Spaß?“ wieder prächtig amüsieren! Denn keine Geringere als Barbara Schöneberger kehrt für das ARD-Format mit neuen, fiesen Streichen und versteckten Kameras ins TV-Programm zurück. Dabei geht es Sänger Johannes Oerding so richtig an den Kragen!

Pünktlich zu seinem 75. Geburtstag ist Musiker-Kollege Peter Maffay auf großer Abschiedstournee durch Deutschland und hat Oerding bei seinem Konzert in der Berliner Waldbühne als besonderen Gast dabei. Doch der Auftritt soll mehr als nur ein musikalisches Duett werden, denn Maffay hat einen witzigen Streich im Gepäck!

„Verstehen Sie Spaß?“: Mutprobe geht unter die Haut!

Im Rahmen seiner Abschiedstour hat Peter Maffay vor drei Monaten beschlossen, seinen Kumpel Oerding in eine unliebsame Mutprobe zu verwickeln – und das ganz im Stil von „Verstehen Sie Spaß?“ Auf der Bühne wie auch im Privatleben sind die beiden Künstler enge Freunde. Um das unter Beweis zu stellen, möchte die Rocklegende den Popsänger in die Falle locken und ihn noch vor dem großen Gig zu einer Mutprobe nötigen.

Oerding soll sich ein Freundschaftstattoo stechen lassen – entworfen von der jüngsten Tochter Maffays. Zu sehen sind zwei Strichmännchen, das Kleinere mit Hut – so wie es Oerdings Markenzeichen ist. Doch die Begeisterung hält sich in Grenzen. Oerding merkt allerdings schnell, dass es kein Entkommen mehr gibt.

„Verstehen Sie Spaß?“: Oerding unter Schock

Maffay hat bereits vorgelegt und sich die Kritzelei seiner Tochter auf die Haut „tätowieren“ lassen. Da muss Oerding natürlich nachziehen, schließlich steht der Tätowierer schon in den Startlöchern. Tatsächlich legt sich der Popsänger auf die Liege, bevor das „Verstehen Sie Spaß?“-Team ihn erlöst und den Prank aufklärt.

Der Schock ist noch nicht ganz verdaut, da folgt bereits die nächste Hiobsbotschaft für Johannes Oerding! Auf der Bühne gaukelt Peter Maffay einen Schwächeanfall vor. Oerding muss für seinen Musiker-Kollegen plötzlich einspringen – und weiß nicht, wohin mit sich. Nach ewiger Stille klärt auch diesen Streich endlich Barbara Schöneberger auf.

Im Anschluss reflektiert Oerding: „Ich dachte, was passiert denn jetzt? Du hast ja so getan, als könntest du nicht mehr stehen. Ich wusste nicht, was ich machen soll!“ Trotz all der Bühnenerfahrung wird dieser „Verstehen Sie Spaß?“-Streich dem Popsänger wohl noch lange im Gedächtnis bleiben!