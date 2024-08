Barbara Schöneberger: Nach „Verstehen Sie Spaß?!“ geht die Nachricht um – damit rechnete niemand

Die „Verstehen Sie Spaß?!“-Ausgabe am Samstagabend (3. August) sollte ein Sommerfest der Superlative werden. Die Aufzeichnung der ARD-Sendung drehten die Moderatoren Barbara Schöneberger und Samu Haber bereits Anfang Juli am Ammersee in Bayern.

Schöneberger machte schon seit Tagen in der ARD Werbung für das „brandneue ‚Verstehen Sie Spaß?‘-Sommerfest 2024 hier am Ammersee“, doch genützt hat es offenbar wenig. Schon kurz nach der Sendung wird eine bittere Nachricht öffentlich.

Barbara Schöneberger mit „Verstehen Sie Spaß?!“ im Sinkflug

So wollten lange nicht so viele ARD-Zuschauer die „Verstehen Sie Spaß?!“-Sommerausgabe sehen, wie gewohnt. Das Format wollte „Urlaubs-Feeling aus mehr als vier Jahrzehnten“ zeigen und verbreiten, das ganz große Interesse an dem Rückblick von Barbara Schöneberger und Samu Haber blieb jedoch aus.

Wie das Branchenmagazin „DWDL“ aufführt, schalteten deutlich weniger Menschen die Sendung ein als sonst. Mit insgesamt 1,72 Millionen Zuschauern (Marktanteil von 8,8 Prozent) fiel die Show auf unter zwei Millionen – in den letzten Ausgaben konnte sich die ARD über Einschaltquoten von mindestens 2,5 bis drei Millionen Menschen freuen.

„Verstehen Sie Spaß?!“ musste gegen die Olympia 2024 konkurrieren

Besonders bei der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mussten „Verstehen Sie Spaß?!“ und die Moderatoren Barbara Schöneberger und Samu Haber Federn lassen. Dort sank der Marktanteil von 13 Prozent bei der vorherigen Ausgabe auf jetzt 7,6 Prozent.

Ob „Verstehen Sie Spaß?!“ dieses Mal schwächelte, weil es sich um eine reine Rückblick-Sendung handelte oder weil das ZDF zeitgleich die Olympischen Spiele 2024 zeigte, bleibt offen. Die nächste „Verstehen Sie Spaß?!“-Ausgabe mit neuen Versteckte-Kamera-Fallen zeigt die ARD am 12. Oktober.