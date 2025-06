Expertise für Dior-Schmuck schockiert „Bares für Rares“-Kandidatin – damit rechnet niemand

Er gilt als einer der bekanntesten Designer der Welt: Christian Dior. Der Modemacher hat in seiner Laufbahn neben Fashion auch allerhand andere Utensilien hergestellt. Reisegepäck, Taschen und Schmuck.

Davon gibt es auch in der Trödelshow bei „Bares für Rares“ hin und wieder etwas zum Verkauf. So wie jetzt, als Mutter Doris Rietsch und Tochter Tina Gschoßmann in der Sendung vorbeischauen, um ein geerbtes Schmuck-Set von Dior loszuwerden.

Doris hat von ihrer eigenen Mutter eine Kette und Ohrringe vererbt bekommen, tragen will sie den Schmuck aber selbst nicht – und erhofft sich allerhand Geld dafür. Doch die Expertise sieht alles andere als zufriedenstellend aus.

„Bares für Rares“: Expertise für Dior-Schmuck schockiert

„Bares für Rares“-Expertin Wendela Horz erkennt den Dior-Schmuck sofort: „Ich sehe hier einen Sommer in den 80er-Jahren“, sagt sie begeistert in der Show und glaubt, dass er in den 80er-Jahren vom Schmuckhersteller Henkel und Grosse gefertigt wurde. Es handelt sich bei dem Set um einen Halsreifen sowie große Ohrclips.

„Hier haben wir alle Stilelemente, die typisch sind für diese Zeit“, weiß die ZDF-Expertin. Der Schmuck ist laut Expertin kein echtes Gold, stattdessen weist er eine unedle Legierung auf. Die mitgebrachte Dior-Schmuckbox ist dafür aber echt!

Das Mutter-Tochter-Duo wünscht sich 1.000 Euro für den Dior-Schmuck. Doch Wendela Horz begräbt den Traum von dieser Summe zunächst. „Diese Stücke von Henkel und Grosse wurden in großer Stückzahl hergestellt. Ich würde Ihr Set einschätzen mit circa 200 bis 300 Euro.“ Ein Schock für das Mutter-Tochter-Duo! Damit rechnete wohl niemand.

Doch dann die Überraschung im Händlerraum.

„Bares für Rares“-Händlerin happy: „Ich liebe Dior!“

Juwelierin Susanne Steiger bietet als Einstieg 500 Euro! Das ist weitaus mehr als die Expertise und dürfte noch nicht das Ende gewesen sein. Die „Bares für Rares“-Händler bieten weiter, bis zu guter Letzt 800 Euro von Susanne Steiger geboten werden. Das Mutter-Tochter-Duo schlägt freudig ein. Und auch Susanne ist happy. „Ach wie schön, ich liebe Dior!“

„Bares für Rares“-Fan Doris kann am Ende nur sagen: „Danke für Bares für Rares, dass es euch gibt.“