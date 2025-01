Veronica Ferres in großer Angst – „Sind auf der Flucht“

Vor wenigen Tagen war die Welt für Veronica Ferres und ihren Partner Carsten Maschmeyer noch in Ordnung. Das berühmte Paar schlenderte bei den Golden Globe Awards in Beverly Hills in glamourösen Outfits über den roten Teppich und ließ sich von Fotografen abknipsen.

Doch seit Mittwoch (8. Januar) beherrscht die Angst das Paar. In Los Angeles, wo Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer ein großes Anwesen besitzen, wüten heftige Waldbrände. Tausende Menschen fliehen vor den Flammen aus ihren Häusern – nun hat es auch die Schauspielerin und den Unternehmer erwischt.

Veronica Ferres flieht vor Flammeninferno

Wie ernst die Lage in Amerika ist, zeigen zahlreiche Bilder auf Social Media. Auch der „Höhle der Löwen“-Star Maschmeyer postete auf Instagram eine angsteinflößende Aufnahme. Von seinem Anwesen aus konnte der 65-Jährige bereits die dichten Rauchwolken und das Flammenmeer über der Stadt sehen. „Der Blick in die heutige Morgensonne auf Downtown zeigt das Ausmaß der Tragödie“, schrieb er.

Und weiter: „Meine Gedanken sind bei allen, die ihr Zuhause verloren haben oder fliehen müssen.“ Zu dem Zeitpunkt waren die Flammen noch weit genug entfernt, doch ob der Unternehmer schon da ahnte, dass sie bald selbst ihr Zuhause verlassen müssten? Denn nur wenige Stunden später gibt seine Lebensgefährtin ein erschreckendes Update.

„Wir sind auf der Flucht“

„Ein neuer Brandherd gleich nebenan. West Hollywood brennt. Das Feuer ist jetzt sehr nah, der Sturm hat nicht nachgelassen. Wir werden jetzt evakuiert und sind auf der Flucht“, heißt es am Donnerstagmorgen (9. Januar) bei Ferres auf dem Instagram-Profil. Dazu teilte die Schauspielerin ein Bild, das zahlreiche abgebrannte Häuser zeigte. Sie „bete für alle, die ihr zu Hause verloren haben“.

Ihre Fans fühlen mit ihnen und den tausend anderen Betroffenen dieser Katastrophe. „Hoffentlich kommt ihr heil und gesund da raus“, „Einfach nur furchtbar“ und „Passt auf euch auf“, heißt es in den Kommentaren.