Isabell Hertel: RTL-Star erlitt Nervenzusammenbruch

Isabell Hertel (51) begeistert seit zwei Jahrzehnten die deutschen Zuschauer aus der RTL-Serie „Unter Uns“. Während ihre TV-Rolle schon einiges durchgemacht hat, ist auch die Schauspielerin von den Höhen und Tiefen des Lebens nicht verschont worden. Im Interview mit „Bunte“ sprach die Schauspielerin nun über die dramatischen Folgen einer Tumor-Operation, die ihr Leben auf den Kopf stellte.

Vor drei Jahren wurde bei der 51-Jährigen ein seltener Tumor im Rückenmark entdeckt. Ein Schock, denn ohne Operation drohte ihr Rollstuhl und Lähmung. „Davor hatte ich große Angst“, gesteht Hertel. Nur zwei Ärzte in Deutschland wagten sich an den Eingriff. Doch trotz aller Vorsicht blieb auch nach der OP nichts wie zuvor.

Isabell Hertel deutlich: „Hinter mit liegen harte Zeiten“

Ihr Rückenmark wurde in Mitleidenschaft gezogen, und die Schauspielerin musste das Gehen neu lernen. „Mein linker Fuß war gefühllos und ist immer weggerutscht“, erinnert sie sich an die harte Zeit. Die Medikamente führten zu Haarausfall, und die psychische Belastung war enorm. „Hinter mir liegen harte Zeiten und das sieht man, finde ich.“

+++ Auch spannend: RTL-Star Pietro Lombardi und Freundin Laura: „Das ist ein Trennungsgrund“ +++

„In der Klinik hatte ich einen kompletten Zusammenbruch und sehr viel geweint“, gesteht Hertel offen. Einsamkeit und Tränen begleiteten sie durch diese schwere Phase. Ihre Familie unterstützte sie zwar, doch ihre Eltern wollte sie nicht zusätzlich belasten. „Ich hätte mir sehr einen Partner gewünscht, der meine Hand hält und mich tröstet.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Seit zwölf Jahren ist Hertel Single, und auch wenn es einige Flirts gab, will sie sich nicht auf schwierige Männer einlassen. „Ich kann auch gut allein sein, arbeite viel und fühle mich nicht einsam. Natürlich vermisse ich Erotik und Zärtlichkeit in meinem Leben, das schon, aber so ist es jetzt eben“, betont sie.

Und wie steht es heute um ihre Gesundheit? Optimistisch schaut sie nach vorne, auch wenn es keine Garantie gibt, dass der Tumor nicht zurückkehrt. „Momentan bin optimistisch und schaue nach vorn“, so der Soap-Star entschlossen.