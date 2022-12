Verona Pooth: Rückkehr ins TV offiziell! DAS hat Dieter Bohlen damit zu tun

Werbe-Ikone Verona Pooth hatte es gegenüber ihren Fans bereits angedeutet, nun ist es offiziell: Die 54-Jährige bekommt ihre eigene Show im deutschen Fernsehen!

Als Produzentin, Drehbuchschreiberin und Moderatorin wird Verona Pooth ihre eigene Talkshow haben, schon bald bei „Magenta TV“ zu sehen sein. Titel und Programm ihrer Sendung erinnern dabei kurioserweise an Ex-Mann Dieter Bohlen.

Verona Pooth macht es offiziell – das passiert in ihrer eigenen TV-Show

Über 20 Jahre nach dem Ende ihrer Erotiksendung „Peep!“ ist Verona Pooth wieder in einer eigenen TV-Show zu sehen. In ihrer Talkshow trifft die zweifache Mutter verschiedene Promis, spricht mit ihnen und tritt teilweise auch in Spielen gegen sie an.

„Ich treffe gerne spannende Menschen, von denen man etwas lernen kann und die ihr Herz öffnen. Ich tauche ein in ihre Gefühlswelt“, so Verona Pooth dazu gegenüber „Bild“. Doch Verona wäre nicht Verona, wenn ihre Sendung in einem sterilen Studio stattfinden würde – stattdessen trifft die Werbe-Ikone ihre Gäste an besonderen Orten. „Der hat immer mit dem Leben meines Gastes zu tun“, erklärt sie.

Doch auch Veronas (Liebes-) Leben scheint eine Rolle in der Talkshow zu spielen, scheint der Titel doch wie eine Anspielung auf den Mann im Leben der 54-Jährigen, durch den sie erst richtig berühmt wurde: „Modern Talking“-Gründer Dieter Bohlen. So heißt Veronas TV-Show „More than Talking“.

Verona Pooth: Das sind ihre Gäste

Laut „Bild“ wird Rekord-Schwimmerin Franziska van Almsick zu Gast in der ersten Folge sein, die am 16. Dezember 2022 auf Magenta TV zu sehen ist. Die Frauen treffen sich – gemäß dem Konzept der Show – im Schwimmbad.

„Ich fordere Franzi heraus und der Sieger bekommt einen Goldfisch und die Nationalhymne wird gespielt“, erklärt Verona Pooth dazu.

Der nächste Gast soll dann übrigens Thomas Anders sein, der genauso wie Verona Pooth eine Vergangenheit mit Poptitan Dieter Bohlen hat – es bleibt spannend, ob der DSDS-Juror auch Thema zwischen den beiden „Verflossenen“ sein wird.