Verona Pooth stellt Fans private Frage – DIESER Promi reagiert eindeutig

TV-Star Verona Pooth ist ganze 15 Jahre glücklich mit ihrem Mann Franjo verheiratet.

Verona Pooth hat ihren Fans eine Liebesfrage gestellt. (Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa

Erst vor kurzem feierte das Paar den 15. Hochzeitstag, jetzt gab es für die Fans ein romantisches Bild von Verona Pooth und ihrem Franjo. Dabei stellte sie eine wichtige Frage – eine Promi-Kollegin reagierte mit einer süßen Nachricht.

Verona Pooth: Zuckersüße Antwort von diesem Promi

Verona Pooth und ihr Mann Franjo sind auf Mallorca und genießen das gute Wetter. Auf Instagram postet sie zwei Bilder mit ihrem Ehepartner und schreibt dazu: „Dream Team“.

Verona Pooth und ihr Mann Franjo. Foto: imago images/Eventpress

Zusätzlich stellt Verona Pooth ihren Fans dazu eine wichtige Frage: „Glaub ihr an die große Liebe?“ Verona hat sie in Franjo offensichtlich gefunden. Nach ihrer Blitz-Ehe mit Dieter Bohlen verliebte sie sich 2000 in Franjo Pooth. Gemeinsam haben sie zwei Söhne.

Das ist Verona Pooth:

Verona Feldbusch wurde am 30. April 1968 in La Paz in Bolivien geboren

Ihr Song „Ritmo de la Noche“ wurde 1990 zum Sommerhit in ganz Europa – und brachte ihr sogar eine Goldene Schallplatte ein

Als Moderatorin der Fernseherotikshow „Peep!“ wurde Verona Pooth in den 90er-Jahren zum TV-Star

Von Mai 1996 bis Mai 1997 war sie mit Poptitan Dieter Bohlen verheiratet

Seit 2000 ist Verona mit dem Unternehmer Franjo Pooth liiert – das Paar heiratete am 18. Mai 2004 in San Diego

Das Ehepaar hat zwei Kinder, San Diego Pooth und Rocco Ernesto Pooth

Auf die Frage von Verona Pooth gibt eine Promi-Kollegin eine zuckersüße Antwort. „An eure habe ICH immer geglaubt“, schreibt RTL-Moderatorin Katja Burkard. Verona Pooth antwortet: „Du bist ja süß“ und schickt einen Kusssmiley hinterher.

Unter dem Bild von Verona Pooth teilen die Fans zahlreiche glückliche Liebesgeschichten. „Mit meiner großen Liebe bin ich 26 Jahre zusammen und davon 22 verheiratet, ist nur ein Kommentar von vielen.

Verona Pooth bekommt Gänsehaut-Kompliment

Zudem gibt’s für Verona Pooth viele tolle Komplimente: „Ein Pärchen wie im Märchen“, schreibt ein Fan, ein anderer meint: „Es gibt selten ein Promi-Paar bei dem ich das Gefühl habe es ist aufrichtige Liebe in guten wie in schlechten Zeiten... und es nicht nur um Geld und Marketing geht.... bei euch glaube ich es ist Liebe, Achtung, Wertschätzung und dies macht euch zum Dream Team.“

Zuletzt steckte Verona Pooth bis zum Kopf in Mist. Den Grund dafür erfährst du hier! (fs)