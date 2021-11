Verona Pooth: Herbe Abfuhr von Franjo! „Er ist etwas überarbeitet“

Verona Pooth schmachtet ihren Franjo noch genauso an wie am ersten Tag.

Es geht doch nichts über einen romantischen Abend zu zweit – dachte sich auch Verona Pooth und zückte prompt das Smartphone, als sie gerade bei einem Candle Light Dinner mit ihrem Mann Franjo saß.

Leider schien der Ehemann von Verona Pooth aber wenig Interesse an dem Web-Auftritt seiner Liebsten zu haben und erteilte ihr eine knallharte Absage.

Verona Pooth zeigt romantisches Dinner mit Franjo – doch der möchte nicht vor die Kamera

So hatte sich Verona Pooth den Abend nicht vorgestellt. In ihrer Instagram Story wollte die 53-Jährige den lauschigen Moment mit Franjo in einem Nobelrestaurant festhalten, nur hatte der leider gar keine Lust auf Kameras am Esstisch.

Lediglich zu einem Anstoßen ihrer Weingläser vor der Handykamera konnte Verona ihren Mann zunächst überreden. Dabei grummelte der 52-Jährige: „Aber ich möchte nicht ins Fernsehen.“

----------------------------------------

Das ist Verona Pooth:

Verona Feldbusch wurde am 30. April 1968 in La Paz in Bolivien geboren

Ihr Song „Ritmo de la Noche“ wurde 1990 zum Sommerhit in ganz Europa – und brachte ihr sogar eine Goldene Schallplatte ein

Als Moderatorin der Fernseherotikshow „Peep!“ wurde Verona Pooth in den 90er-Jahren zum TV-Star

Von Mai 1996 bis Mai 1997 war sie mit Poptitan Dieter Bohlen verheiratet

Seit 2000 ist Verona mit dem Unternehmer Franjo Pooth liiert – das Paar heiratete am 18. Mai 2004 in San Diego

Das Ehepaar hat zwei Kinder: San Diego und Rocco Ernesto

----------------------------------------

Verona Pooth zieht Franjo schließlich doch noch vor die Linse – „Lassen Sie das“

Doch Verona ließ nicht locker und scherzte mit Blick in die Kameralinse: „Ich glaube, er ist etwas überarbeitet. Es ist ja kein Fernsehen hier.“ Plötzlich drehte sie das Handy doch noch um und zeigte dabei nicht nur die stilvolle Location, sondern auch Franjo, der im legeren Strickpulli und mit Brille auf dem Kopf an seinem Weißwein nippte.

Im nächsten Beitrag richtete Verona Pooth die Kamera erneut auf sich und Franjo. Während sie ihrem Mann einen Kuss auf die Wange drückte, entgegnete der Familienvater nur trocken: „Lassen Sie das.“

Was andere als unhöflich wahrnehmen würden, ist vermutlich einfach Franjos Humor, für den er von seiner Frau so geliebt wird.

----------------------------------------

----------------------------------------

Am Ende gab es dann aber doch ein Küsschen für Verona, die ihren Fans schließlich nur noch ihr Essen präsentierte.

