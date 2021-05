Verona Pooth steht der Mist bis zum Hals: „Ich kann nicht mehr!“

Schicke Kleider, teure Pullis, elegante Schuhe. So kennen wir Werbeikone Verona Pooth. Doch in diesem Video ist Verona alles – nur nicht Luxuslady.

Das ist man von Verona Pooth gar nicht gewohnt. Mit verschmiertem Gesicht, einer Heugabel in der rechten Hand und verzweifeltem Gesichtsausdruck steht die 53-Jährige in einem Haufen Pferdemist. Wie bitte? Verona Pooth steckt bis zum Hals in der Sche**e? Wie konnte es dazu kommen?

Verona Pooth produziert TV-Spot: Über die Outtakes muss man einfach lachen

Ganz einfach. Verona Pooth ist bekanntlich das Gesicht des Online-Spiels „Solitaire Grand Harvest“. Und dafür dreht die Ex von Dieter Bohlen gerade einen Werbespot.

Das ist Verona Pooth:

Verona Feldbusch wurde am 30. April 1968 in La Paz in Bolivien geboren

Ihr Song „Ritmo de la Noche“ wurde 1990 zum Sommerhit in ganz Europa – und brachte ihr sogar eine Goldene Schallplatte ein

Als Moderatorin der Fernseherotikshow „Peep!“ wurde Verona Pooth in den 90er-Jahren zum TV-Star

Von Mai 1996 bis Mai 1997 war sie mit Poptitan Dieter Bohlen verheiratet

Seit 2000 ist Verona mit dem Unternehmer Franjo Pooth liiert – das Paar heiratete am 18. Mai 2004 in San Diego

Das Ehepaar hat zwei Kinder, San Diego Pooth und Rocco Ernesto Pooth

Kein einfacher, aber wohl ein sehr lustiger Job, wenn man sich die Outtakes so anschaut. So musste Verona Pooth einzelne Szenen gleich mehrfach drehen. Unter anderem eine, bei der die Werbeikone inmitten des Misthaufens ohnmächtig wird.

Verona Pooth: Anstrengender Dreh – „Ich kann nicht mehr“

Scheint anstrengend gewesen zu sein, wenn man Veronas Worten Glauben schenken mag. „Ich kann nicht mehr“, ruft die 53-Jährige, während sie theatralisch gen Boden sinkt.

Doch Verona wäre nicht Verona, wenn sie nicht zumindest einen witzigen Versprecher in den Outtakes hätte. Beispiel gefällig? Im Spaß sagt Verona, dass bestimmte Geräusche extra kosten würden. Als die Filmcrew laut auflacht, grinst die Pooth und sagt in mehr oder weniger professionellem Englisch: „This understand everybody“.

Die Fans jedenfalls lieben Verona für ihre irren Aktionen. „So komisch und niedlich der Spot. Einfach toll, wie du das machst“, schreibt eine Instagram-Followerin. Und eine andere fügt hinzu: „Das ist so lustig. Verona, du bist einfach die Beste!“

