Verona Pooth: Schock nach Einbruch! Sie steht vor Millionen-Schaden

Für Verona Pooth und ihre Familie nahm der Weihnachtsabend 2021 kein gutes Ende.

Als die Familie nach Heiligabend nach Hause kam, wurde sie von einer Einbrecherbande überfallen. Was für ein Schock! Nun droht Verona Pooth und ihrer Familie ein Millionenschaden.

Verona Pooth: Einbrecherbande räumte die Villa ihrer Familie aus

Laut Videoaufzeichnungen der Überwachungskameras räumten insgesamt vier Einbrecher die Villa im Düsseldorfer Vorort Meerbusch aus. Gestohlen wurde unter anderem ein Tresor, den sie in einen Kleinwagen der Familie packten und damit davon fuhren.

Der Schaden des Einbruchs soll rund eine Million Euro betragen.

Das ist Verona Pooth:

Verona Feldbusch wurde am 30. April 1968 in La Paz in Bolivien geboren

Ihr Song „Ritmo de la Noche“ wurde 1990 zum Sommerhit in ganz Europa – und brachte ihr sogar eine Goldene Schallplatte ein

Als Moderatorin der Fernseherotikshow „Peep!“ wurde Verona Pooth in den 90er-Jahren zum TV-Star

Von Mai 1996 bis Mai 1997 war sie mit Poptitan Dieter Bohlen verheiratet

Seit 2000 ist Verona mit dem Unternehmer Franjo Pooth liiert – das Paar heiratete am 18. Mai 2004 in San Diego

Das Ehepaar hat zwei Kinder, San Diego Pooth und Rocco Ernesto Pooth

Weder das Auto, noch der Tresor wurde bisher gefunden. Was sich in dem Tresor befand, ist derzeit nicht bekannt. Inzwischen liegt der Fall sogar bei der Staatsanwaltschaft.

Verona Pooth steht vor einem Millionenschaden. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa | Christian Charisius

An diesem Donnerstag sagte die Moderatorin Verona Pooth der „Bild“, dass ihr jüngster Sohn (10) das schreckliche Verbrechen noch immer nicht verarbeiten könne.

Verona Pooth: Ermittler suchen nach DIESEN Beweisen

Am Tator, also in der Villa der Pooths, wird nach DNA-Spuren gesucht. So wollen die Ermittler zumindest klären, ob es sich um Serientäter handeln könnte. Das wäre eine Möglichkeit die Täter zu überführen.

Laut der Polizei kam es um Weihnachten zu mehreren Einbrüchen in der Nachbarschaft. Eine befreundete Familie der Pooths soll es ebenfalls erwischt haben.

