Vanessa Mai: Vorweihnachtliche Überraschung – im Dezember ist es schon soweit

Im Dezember Kinder wird’s was geben, im Dezember werden wir uns freuen … Also zumindest, wenn wir Schalke- und oder Vanessa-Mai-Fans sind. Denn am 11. Dezember 2022 vereinen sich beide Welten. Die Mai kommt zu den Knappen.

Zum Weihnachtssingen auf Schalke, um genau zu sein. So werden in der festlich geschmückten Gelsenkirchener Veltins-Arena nicht nur mehrere Tausend Menschen weihnachtliches Liedgut schmettern, sondern auch Schlagerstar Vanessa Mai lauschen.

Vanessa Mai beim Weihnachtssingen auf Schalke

Ein Stargast zum Weihnachts-Comeback also. Schließlich mussten die Blau-weißen drei Jahre auf ihr Weihnachtssingen warten. Das letzte Mal durften die Schalker im Jahr 2019 gemeinsam singen. 34.000 Menschen waren damals in die Veltins-Arena gekommen.

Die Tickets gibt es schon für acht Euro auf der Ticket-Seite des FC Schalke 04. Los geht es um 17 Uhr.

Neue Biografie und neue Doku

Es ist also gerade ordentlich was los im Leben des Schlagerstars. Wird doch in vier Tagen auch die Biografie von Vanessa Mai erscheinen. In dem Werk „I do it Mai Way“ spricht die Sängerin unter anderem über die schwere Zeit als Jurorin bei „Deutschland sucht den Superstar“, die ständigen Vergleiche mit Schlagerkönigin Helene Fischer und den Beginn ihrer Partnerschaft mit Andrea Bergs Stiefsohn Andreas Ferber geschrieben.

Zudem erschien zuletzt eine ganze Doku über die 30-Jährige. In „Mai Time is Now“ erzählt sie die Geschichte, wie sie einst ein ganzes Album in den USA aufgenommen hatte und dann wieder verwarf.

Mehr Nachrichten:

„Ich habe ein ganzes Album verloren. Ich habe zwölf Songs oder so aufgenommen, die ich alle nicht release. Ich stehe mit nichts da. Kein Produzent, bin in keiner Show, nur noch [ihr Manager und Ehemann, Anm.d.Red.] Andreas ist da“, erinnerte sich Vanessa Mai im Interview. Ein schwerer, aber wichtiger Schritt für ihre heutige Karriere.