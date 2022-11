Vanessa Mai: Fieser Seitenhieb von Dieter Bohlen! – „Sieht besser aus, als sie singt“

In ihrer Biographie „I Do It Mai Way“ enthüllt Vanessa Mai zahlreiche Geheimnisse rund um ihre Karriere und ihr Leben als Sängerin. Dabei beschreibt sie den steinigen Weg zu ihrem Erfolg und erzählt von prägenden Erfahrungen und Begegnungen.

Dazu gehört auch, als Vanessa Mai 2016 Teil der DSDS-Jury wurde und neben Pop-Titan Dieter Bohlen nach Gesangstalenten im ganzen Land suchte. Dass diese Zeit aber alles andere als leicht für sie war, beschreibt sie in ihrem Buch sehr detailliert und rückt den Juror-Chef damit in kein besonders gutes Licht.

Vanessa Mai: Dieter Bohlen brachte sie zum Weinen

Dass er kein Blatt vor den Mund nimmt, ist ja mittlerweile bekannt. Besonders bei den Kandidaten von DSDS sagt Dieter Bohlen immer das, was ihm gerade in den Sinn kommt, egal wie forsch das auch klingen mag. Doch anscheinend richtet sich diese direkte Art nicht nur gegen die Bewerber der Sendung.

Auch Vanessa Mai soll einige Sprüche abbekommen haben, wie sie beschreibt: „Als mich wieder irgendeine von Dieters Spitzen traf, schloss ich mich im Klo ein und heulte. Schluchzend drohte ich, alles abzubrechen und nicht mehr rauszukommen“. Diese Anschuldigungen kommentiert der Pop-Titan natürlich direkt.

Dieter Bohlen saß 2015 mit Vanessa Mai, Michelle und H.P. Baxxter in der Jury von DSDS. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Hermann J. Knippertz

Vanessa Mai: Lästerattacke von Dieter

Auf Instagram lässt Dieter Bohlen seinen vermeindlichen Ärger über die Anschuldigungen seiner ehemaligen DSDS-Kollegin freien Lauf. Dabei sagt er beispielsweise: „Ich glaube, sie überschätzt sich ein bisschen“.

Weiter noch sagt er, dass sie besser aussehen würde, als sie singen kann. Und allgemein stellt der 68-Jährige ihr Talent infrage: „Soll ich sagen, die kann singen, wenn sie nicht so gut singen kann?“ Autsch! Da scheint jemand aber ziemlich verärgert zu sein. Nach diesem Schlagabtausch werden die beiden in der Zukunft wohl keine Freunde mehr werden.

Die Sängerin und der Pop-Titan haben sich in der 12. Staffel augenscheinlich immer prächtig in der Jury verstanden. Doch hinter den Kulissen sah das anscheinend anders aus.