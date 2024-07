Vanessa Mai: „Bin ich komisch oder kann mich jemand verstehen?“

Aktuell könnte es für Vanessa Mai nicht besser laufen. Neben einigen TV-Auftritten und Konzerten veröffentlichte sie dieses Jahr ihr 9. Studioalbum „Matrix“. Und auch in den sozialen Netzwerken ist die Sängerin äußerst beliebt. Auf Instagram verkündet die Stief-Schwiegertochter von Andrea Berg nun den nächsten Knaller.

Vanessa Mai macht es offiziell

Vanessa Mai ist aktuell der reinste Überflieger. Zu ihren musikalischen Erfolgen reiht sich nun auch ein Model-Job ein. Die 32-Jährige ziert nämlich das aktuelle Cover des Magazins „Jolie“. Zugegeben: Es ist nicht das erste Mal, dass sie auf der Titelseite einer Zeitschrift erscheint. Doch es ist trotzdem immer wieder etwas Besonderes, wie sie selbst sagt.

In einem Video zeigt Vanessa Mai auf Instagram, wie sie sich zwei Exemplare der „Jolie“ in einem Kiosk kauft. Dabei scheint es ihr etwas unangenehm zu sein eine Zeitschrift in der Hand zu halten, wo sie selbst drauf ist. „Bin ich komisch oder kann mich jemand verstehen? Ich stelle mich echt immer an bei sowas“, schreibt die Sängerin dazu. Ihre Fans reagieren daraufhin deutlich.

Vanessa Mai: Fans finden deutliche Worte

Ein Blick in die Kommentare zeigt schnell, was die Follower der 32-Jährigen von dem Clip halten:

„Ich glaube, es wäre mir unangenehm, wenn es eine Zeitung von mir wäre und ich sie kaufen würde.“

„Hab mich heute auch gefreut, dich im Regal zu sehen und dich direkt eingepackt.“

„Ein seltsames Gefühl ist es bestimmt, sich selbst zu sehen. Ist es wirklich echt?“

„Finde ich total verständlich. Du bist nicht komisch, was das angeht.“

Am Ende hat es Vanessa Mai dann doch ohne weiter Zwischenfälle geschafft sich zwei Exemplare zu sichern. Im Auto blättert sie die Zeitschrift dann nochmal durch und entdeckt weitere Bilder von sich.