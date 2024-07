Dieter Bohlen: Als er Jürgen Klopp traf, kamen sie um EINES nicht herum

Sie gehören zu den Idolen ihres Faches. Während Dieter Bohlen zu den wichtigsten Menschen im deutschen Musikbusiness zählt, gibt es wohl keinen Fußball-Club auf der Welt, der zu Jürgen Klopp Nein sagen würde. Nun trafen sich die beiden Megastars auf Mallorca. Und obwohl sie sich eigentlich nicht kannten, wurde es ein Aufeinandertreffen, das man nur als überaus herzlich beschreiben kann.

Bei bestem Wetter lernten sich Dieter Bohlen und Jürgen Klopp auf der Sonneninsel Mallorca kennen. Hier sind beide gern gesehene Gäste, schauten bei den Mallorca Championships, einem professionellen Tennisturnier auf der ATP Tour vorbei. Und begegneten sich dort auch das erste Mal.

Dieter Bohlen und Jürgen Klopp auf Mallorca

Strahlend reichten sich die beiden die Hand, grinsten mit der Sonne um die Wette. Gegenüber der „Bild“ verriet Bohlen später: „Jürgen war offen, lieb, voller Respekt. Sein erster Satz zu mir war: ‚Wie schön, dass ich dich endlich mal treffe.‘ Das geht einem natürlich runter wie Öl.“

Nach Informationen dieser Redaktion haben die beiden sogar ihre Telefonnummern ausgetauscht, wollen künftig in Kontakt bleiben. Fotos zeigen, dass auch die beiden besseren Hälften der Superstars, Klopps Frau Ulla und Dieters Herzblatt Carina, mit vor Ort waren.

Kloppo im Deutschland-Trikot

Auffällig: Während Dieter Bohlen im weißen Camp-David-Poloshirt erschien, kamen Ulla und Jürgen Klopp am Tag des deutschen Achtelfinales gegen Dänemark im weißen Deutschland-Trikot gekommen. Spannend war auch die knallrote Uhr, die Jürgen Klopp am Handgelenk trug. Um welches Modell es sich dabei wohl handelte, kannst du hier nachlesen.

Dieter Bohlen und Jürgen Klopp auf Mallorca. Foto: starpress/kay kirchwitz

Und so haben Dieter und Jürgen auch schon zukünftige Aktivitäten geplant. „Wir sind quasi Nachbarn, wohnen in Santa Ponsa. Jürgen und ich wollen bald mal Paddle zusammen spielen. Ich muss jetzt erst mal üben, damit ich so gut werde wie er, was schwierig ist“, verriet Bohlen. Wir sind gespannt.