Mallorca: Überraschung beim Taxi-Check! So zahlen Urlauber drauf

Wer glaubt, eine kurze Taxifahrt auf der Lieblingsinsel der Deutschen sei ein günstiger Einstieg in den Urlaub, der irrt sich gewaltig. Denn: Auf Mallorca gibt es eine ganze Reihe an versteckten Kosten, die die Fahrt schnell teurer machen, als vielen lieb ist. Besonders deutsche Urlauber zahlen oft drauf – ohne es zu merken. In einem Selbstexperiment haben wir getestet, ob es Unterschiede zwischen den Preisen für Deutsche und Einheimische gibt. Das Ergebnis ist überraschend!

Denn was viele nicht wissen: Auf Mallorca unterscheidet sich der Fahrpreis je nach Tageszeit deutlich. Tagsüber zahlen Fahrgäste einen niedrigeren Kilometertarif als nachts. Ab 21 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen gilt der Nachttarif von 1,32 Euro pro Kilometer – da kann selbst eine kurze Strecke schnell ins Geld gehen.

So zahlen Urlauber auf Mallorca immer drauf

Doch das ist noch nicht alles, denn mal eben den Fahrer bitten, vor dem Club oder dem Restaurant zu warten, kann teuer werden. Wer seinen Taxifahrer stehen lässt, zahlt tagsüber 19,52 Euro pro Stunde. Nachts ist es nur minimal günstiger: 18,98 Euro pro Stunde. Ein kurzer Abstecher kann so schnell zum teuren Vergnügen werden.

Ein Ausflug zu den beliebten Häfen von Palma, Alcúdia oder Cala Ratjada? Klingt idyllisch – kostet aber extra. 3,08 Euro Zuschlag werden fällig. Und wer ins Tramuntana-Gebirge will, zahlt noch mehr: 4,26 Euro werktags, am Wochenende sogar satte 8,52 Euro obendrauf.

Auch beim Gepäck greifen die Taxitarife durch: Pro zehn Kilo Übergepäck und pro gefahrenem Kilometer werden 0,04 Euro zusätzlich berechnet. Wer also mit schwerem Koffer anreist und eine längere Strecke vor sich hat, wird das beim Preis merken.

Wir machen den Taxi-Test auf Mallorca

Kaum in Palma gelandet, wurde ich direkt zu den Taxiständen geleitet. Nach nur wenigen Minuten Wartezeit wies mir ein Flughafen-Mitarbeiter direkt ein Taxi zu, in das ich einstieg. Sofort gab ich mich als deutsche Touristin zu erkennen, die für ein paar Tage Urlaub auf Mallorca machen möchte. Der Fahrer verstaute meinen Koffer und ich zeigte ihm die Adresse meiner Unterkunft, die nur 5,2 Kilometer vom Flughafen entfernt liegt. Den ungefähren Fahrpreis erfragte ich nicht – ich bin im Urlaubsmodus und gönne mir Komfort.

Der Startpreis lag bei 4,80 Euro, doch mit jedem Meter kletterte der Preis weiter in die Höhe. Während der Fahrt verfolgte ich auf meinem Handy die Route – sicher ist sicher. Entgegen meinen Erwartungen wählte der Fahrer den kürzesten Weg und setzte mich 14 Minuten später an meiner Unterkunft ab. Am Ende standen 24,60 Euro auf der Uhr, die ich bar bezahlte. Mit Trinkgeld komme ich auf 27 Euro – für fünf Kilometer nicht gerade ein Schnäppchen.

Als spanischsprachige Urlauberin sieht das Ganze etwas anders aus. Ich habe mich direkt als Muttersprachlerin zu erkennen gegeben. Nachdem er meine Koffer eingeladen hat, ging es auch direkt los und wir fuhren exakt die dieselbe Strecke bis zur Unterkunft ab. Auf dem Weg unterhielten wir uns angeregt und er schien sehr interessiert an meiner Arbeit auf der Insel zu sein. Am Ende standen 21,30 Euro auf dem Taxameter – mit Trinkgeld bezahlte ich letztendlich 25 Euro. In diesem Fall machte es also wirklich etwas aus, dass ich nicht die „typische Malle-Urlauberin“ war, sondern auf Spanisch mit dem Taxifahrer gesprochen habe.

Auf Mallorca Taxifahren ist bequem – aber selten günstig. Wer sich vorab über Tarife und mögliche Zuschläge informiert, kann böse Überraschungen vermeiden. Oder man setzt direkt auf Shuttle-Dienste oder Busverbindungen, um das Urlaubsbudget zu schonen.