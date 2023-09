Vanessa Mai lässt Katze aus dem Sack – „Was haben wir da nur gemacht?“

Sie hat es ganz schön spannend gemacht. Erst vor wenigen Tagen gab Vanessa Mai ihren Fans einen ersten Eindruck davon, was diese bald von ihr erwarten können. Ein Bild, das sie im Tonstudio zeigt, ließ ihre Fangemeinde ausflippen. Einzelheiten zu ihrem neuen Projekt verriet die Schlagersängerin aber noch nicht.

Bis jetzt!

Vanessa Mai bringt endlich etwas mehr Licht ins Dunkel.

Vanessa Mai macht es nun offiziell

Auf Instagram lässt die Sängerin jetzt die Katze aus dem Sack und verrät, dass sie ein Duett zusammen mit Partysänger Ikke Hüftgold herausbringt. Ein Bild, auf dem ein animierter Igel zu sehen ist – wohl das CD-Cover –, dazu die Namen Ikke Hüftgold und Vanessa Mai.

„Ikke Hüftgold, was haben wir da nur gemacht?“, kommentiert die 31-Jährige obendrein und postet Lach-Emojis. Auch der Ballermann-Sänger teilt besagtes Bild und informiert seine Anhänger.

Einige Fans hatten ein Duett bereits Tage zuvor vermutet und bemerkt, dass sowohl Vanessa als auch Ikke in exakt demselben Tonstudio jeweils ein Foto machten. Ihre Vermutungen bestätigen sich jetzt also.

Und doch hat ein Fan nun Angst, dass Vanessa Mai in die falsche Musiksparte rutschen könnte. So schreibt er: „Vanessa, falle bitte nicht in diese Malle-Sparte…. Und bleib deinem Musikstil treu…“

Die anderen Kommentare sind aber durchweg positiver Natur.

Warum der potenziell neue Song jetzt genau „Igel“ heißt und in welche Richtung ihre gemeinsame Musik nun wirklich geht, das bleibt NOCH Vanessas und Ikkes Geheimnis.