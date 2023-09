Vanessa Mai mit krasser Ankündigung – „Muss euch was beichten“

Vanessa Mai hat in ihrer Karriere schon oft bewiesen, dass sie experimentierfreudig ist. Den Anfang machte sie mit ihrer Band Wolkenfrei, doch seit 2016 ist sie als Solo-Künstlerin unterwegs. Vom Schlager entfernte sich die Sängerin immer mehr und driftete in das Pop- und Rapgenre ab.

Anfang des Jahres 2023 veröffentlichte die 31-Jährige sogar einen Song auf Englisch. Nun scheint es erneut Neuigkeiten zu geben. Hat Vanessa Mai schon wieder ein neues Projekt geplant?

+++ Michael Wendler: Ikke Hüftgold wettet gegen Comebackpläne – „Kein Veranstalter lässt ihn auf die Bühne“ +++

Vanessa Mai heizt Gerüchteküche an

Auf ihrem Instagram-Profil zeigt sitzt die Schlagersängerin im lässigen Look auf einem Drehstuhl im Studio und grinst in die Kamera. „Ich muss euch was beichten. Ich war im Studio … aber es ist ein bisschen anders gelaufen als ihr vielleicht denkt“, betitelt sie ihren Beitrag und fügt drei lachende Smiley und ein Bier-Emoji an.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fans schlucken den Köder und spekulieren wild in der Kommentarleiste, was die Musikerin den Followern wohl damit sagen will. Die heißesten Überlegungen sind entweder ein „neues Album kommt“ oder aber „ein Mallesong“. Mit Letzterem könnten die Fans gar nicht so daneben liegen.

Kommt es zu DIESEM Duett?

Denn wer auf dem Instagram-Profil von Ikke Hüftgold schaut, wird ein paar Gemeinsamkeiten entdecken: Drehstuhl, Bildschirm und Studio – alles identisch. Nur dass dieses Mal Ikke Hüftgold auf dem Stuhl Platz nimmt. Anstrengender Tag! Diese Hitze und dann kein Bembel mehr. Dementsprechend hört sich auch das Ergebnis an. Vielleicht wird es ja ein Feature – ratet doch mal“, lockt der Mallorcastar seine Follower. Sofort ist der Name Vanessa Mai zahlreich in den Kommentaren zu lesen.

Noch mehr News:

Sollten die Fans auf der richtigen Spur sein? Das Duett hätte auf jeden Fall Ohrwurm-Potential. 2022 sorgte Ikke Hüftgold dem von ihm produzierten Song „Layla“ für den absoluten Partyhit des Jahres. Das Lied lief auf jeder Veranstaltung rauf und runter. Wird Vanessa Mai ihren nächsten Auftritt vielleicht am Ballermann haben? Laut den Informationen von „Schlager.de“ stimmen die Vermutungen und Ikke Hüftgold und Vanessa Mai arbeiten tatsächlich an einem gemeinsamen Duett.