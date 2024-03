Vanessa Mai teilt rührendes Kindheitsfoto – „Wird so emotional“

Sie gehört zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands: Vanessa Mai ist aktuell auf der absoluten Überholspur. Neben zahlreichen Konzerten und Auftritten freuen sich die Fans vor allem auf neue Musik der 31-Jährigen. Am Freitag (8. März) erschien nämlich ihr neuer Song „Löwenherz“ – und der hat es in sich.

Bereits vor Veröffentlichung schlug das Lied hohe Wellen. Denn es wird richtig emotional, wie Vanessa Mai auf Instagram bereits ankündigte. Ausgerechnet ein Bild aus ihrer Kindheit treibt so manchem Follower die Tränen in die Augen.

Vanessa Mai zeigt private Aufnahmen

Auf Instagram gibt Vanessa Mai ihren 1,1 Millionen Followern einen intimen Blick hinter die Kulissen. Neben einem Foto von ihr und einer Gitarre sehen die Fans nämlich auch Schnappschüsse aus ihrer Kindheit. Das Bild zeigt sie im jungen Kindesalter. Sie sitzt auf dem Schoß eines Mannes, der den Vermutungen der Fans nach ihr Vater sein soll.

Mit diesen Bildern kündigt Vanessa Mai die Veröffentlichung ihres Songs „Löwenherz“ am Freitag (8. März) an. In dem Song scheint sie emotionale Momente aus ihrer Vergangenheit aufzuarbeiten. Die Aufnahmen und der dazugehörige Song macht die Follower der „Wolkenfrei“-Sängerin ebenfalls sentimental.

Vanessa Mai: Fans finden deutliche Worte

In den Kommentaren lassen die Fans der 31-Jährige ihren Emotionen freien Lauf:

„Ich sehe es schon kommen. Tränen, Tränen, Tränen. Wird so emotional.“

„Freue mich so sehr auf den Song, da werden bestimmt einige Tränen fließen.“

„Bin sehr gespannt auf den Song. Ich glaube aber jetzt schon zu wissen, dass ich den Song 100 Prozent fühlen werde.“

„Den werde ich brauchen. Habe Freitag den wahrscheinlich emotional schwierigsten Tag dieses Jahres vor mir.“

„Wow, ich glaube den Song kann ich echt gut gebrauchen. Freue mich sehr.“

Was genau Vanessa Mai in dem Song verarbeitet, bleibt abzuwarten. Am Freitag (8. März) erscheint der Song „Löwenherz“ und wird Klarheit schaffen.