„Schlag den Star“: Amira Pocher schwer erkältet – „Werde mich schonen“

Amira und Oliver Pocher, einst vereint, gehen sie nun getrennte Wege. Doch während Oliver mit seinen Sticheleien nicht hinterm Berg hält, hat Amira eine klare Entscheidung getroffen: Der Name Pocher soll Geschichte sein! Bei „Schlag den Star“ möchte sie nun ihre Premiere feiern, doch ihre heftige Erkältung könnte ihr einen Strich durch die Rechnung machen…

Nach sieben Jahren Ehe und einer Scheidung im August 2023 war es zunächst unklar, ob Amira den berühmten Nachnamen behalten würde. Oliver machte öffentlich Druck – denn warum sollte sie seinen Namen behalten wollen? Aber Amira hatte ihre Gründe, wie sie in ihrem Podcast „Liebes Leben“ verrät: Sie wollte denselben Namen wie ihre Kinder. Jetzt jedoch wendet sich das Blatt…

„Schlag den Star“: Sie kämpft um ein neues Ich

Amira plant ein großes Comeback als Amira Aly. Bei „Schlag den Star“ wird sie am Samstag (24. August) gegen Vanessa Mai antreten – und das als sie selbst! Der Antrag zur Namensänderung ist beim Standesamt bereits gestellt, und Amira sieht es als reine Formalität. „Durch meinen Auftritt als Amira Aly bei ‚Schlag den Star‘ kann ich mich schon mal an meinen neuen beziehungsweise alten Namen gewöhnen“, so die zweifache Mutter im Gespräch mit „Bild“.

Aber es könnte ein Hindernis den Neustart gefährden: Eine Erkältung droht ihren Auftritt zu sabotieren. „Ich bin leider total erkältet, inhaliere, nehme Vitamine und schlafe viel. Heute werde ich mich für den Kampf schonen“, gibt die Powerfrau gegenüber „Bild“ zu. Doch aufgeben? Nicht mit Amira! Der Kampfgeist ist ungebrochen: „Ich will ‚Schlag den Star‘ als Amira Aly gewinnen!“

Auch online dreht sich das Namenskarussell weiter. Auf Instagram plant Amira laut „Bild“, ihr Profil auf ihren Mädchennamen umzustellen – eine Hommage an ihren ägyptischen Vater. Über eine Million Follower sind gespannt, wie sich ihr neues Kapitel entfaltet.

„Schlag den Star“ wird am Samstagabend, dem 24. August, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben ausgestrahlt. Amira Aly tritt dort gegen ihre Gegnerin an: Schlagersängerin Vanessa Mai.