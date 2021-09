Vanessa Mai: Deutliche Abfuhr von Valentina Pahde – „Nächste Frage“

Vanessa Mai und Schauspielerin Valentina Pahde verbindet weitaus mehr als ihre Teilnahme in der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“. Beide haben ihre Wurzeln in Kroatien und verstehen sich auch hinter der Kamera blendend.

Für ihre Youtube-Show „On Mai Way“ holte sich Schlager-Star Vanessa Mai die GZSZ-Schauspielerin jetzt zu sich aufs Laufband und stellte ihr einige private Fragen. Schnell ist klar, diese beiden verstehen sich blendend. Bei einer Sache wird Vanessa Mai dann aber doch stutzig.

Vanessa Mai will GZSZ-Star Valentina Pahde mit privater Frage Geheimnis entlocken

Zunächst hat Mai aber die Anweisung ihrer Interviewpartnerin eine ganz besondere Frage zu stellen, die sicher viele interessieren dürfte. Zuversichtlich fragt sie: „Was heißt ‚Ich liebe dich‘ auf Isländisch?“ Schon als sie die Frage stellt, muss Vanessa Mai lachen.

----------------------------------------

Das ist Vanessa Mai:

Vanessa Marija Else Mandekić wurde am 2. Mai 1992 in Backnang geboren

Mit ihrem Manager Andreas Ferber, dem Stiefsohn von Andrea Berg, ist sie seit 2017 verheiratet

Das Paar zelebrierte seine Hochzeit im Musikvideo zu „Hast du jemals“

In der Schlagerband „Wolkenfrei“ wurde sie berühmt – doch seit 2015 steht Vanessa Mai als Solo-Künstlerin auf der Bühne

Im Jahr 2020 gab sie sogar ihr Schauspieldebüt im ARD-Film „Nur mit Dir zusammen“

Ihr siebtes Studioalbum „Mai Tai“ erschien am 26. März 2021

----------------------------------------

Die Schauspielerin hat aber anscheinend keine Lust darauf, das lästige Thema um eine mögliche Liebe zu ihrem ehemaligen „Let’s Dance“-Kollegen Rúrik Gíslason zu beantworten.

+++ Vanessa Mai: Süßes Foto mit IHM – es ist nicht ihr Mann! +++

Vanessa Mai wartet aber gespannt auf die Antwort und hofft durch die geschickte Fragestellung vielleicht doch noch mehr zu erfahren. Aber Pahde geht gar nicht erst darauf ein und antwortet: „Ich kann’s nur auf Kroatisch sagen, nächste Frage?“

Vanessa Mai spricht mit Valentina Pahde über ihre Vergangenheit bei der ARD-Show „Marienhof“

Kaum ist das Thema vom Tisch, plaudert Valentina ganz entspannt über ihre Kindheit. Gemeinsam mit Zwillingsschwester Cheyenne stand die 26-Jährige bei „Forsthaus Falkenau“ und „Marienhof“ als Kinderstar vor der Kamera.

Aber nicht nur mit ihrer Schauspielerei wurden die Schwestern bekannt, auch ihr sportliches Talent stellten sie in der Vergangenheit schon des öfteren unter Beweis.

Valentina (r.) und ihre Schwester Cheyenne stehen schon seit ihrer Kindheit vor der Kamera. Foto: IMAGO Horst Galuschka

„Siegertreppchen kennen Cheyenne und ich gut. Wir sind früher Skirennen, Snowboardrennen gefahren, aber auch professionell Eiskunstlauf“, erzählt Valentina.

Vanessa Mai ist total überrascht, als Valentina Pahde von ihrer Kindheit erzählt

Da muss Vanessa Mai noch mal nachhaken und fragt: „Skirennen und Snowboardrennen? Oh mein Gott, das wusste ich gar nicht“.

Die Sängerin ist anscheinend wirklich überrascht. Dann erklärt Valentina: „Ja, weil wir ja aus München sind. In München in der Nähe sind die Berge. Ich glaube, ich habe in meinem Leben so 26, 27 Skikurse gehabt und dann kam irgendwann noch Snowboard dazu, Eiskunstlaufen …“

----------------------------------------

Mehr zu Vanessa Mai:

Vanessa Mai posiert im sexy Outfit – mit versteckter Botschaft: „Es lohnt sich“

Vanessa Mai bekommt vernichtendes Urteil von RTL2-Star – „Es hat mich sehr hart getroffen“

Vanessa Mai teilt Video: Der Inhalt ist erschreckend – „Scheiße“

----------------------------------------

Valentina ist eben ein echtes Multitalent und gibt immer alles. Das ist auch eine Eigenschaft, bei der Vanessa Mai sehr gut mitreden kann. Sie stellt fest: „Wir können nicht verlieren“. Damit sollte die Freundschaft zwischen den beiden besiegelt sein.

Zuletzt sorgte Vanessa Mai aber weniger mit ihrer eigenen Show als mit pikanten Instagram-Fotos für Furore. Die Schlagersängerin meldete sich mit sexy Fotos aus dem Bett bei ihren Fans.