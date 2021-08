Vanessa Mai bekommt vernichtendes Urteil von RTL2-Star – „Es hat mich sehr hart getroffen“

In ihrer eigenen Youtube-Show „On Mai Way“ hat Vanessa Mai regelmäßig deutsche Prominente zu Gast. Mit ihnen plaudert die Schlagersängerin über Gott und die Welt. Doch jetzt bekam Vanessa Mai ein ziemlich vernichtendes Urteil um die Ohren gehauen.

Vanessa Mai bekommt vernichtendes Urteil von IHR

Ob Kult-Unternehmerin Claudia Obert, Ex-„Bachelor“-Kandidatin Evelyn Burdecki oder Komiker Faisal Kawusi – sie alle waren bereits zu Gast in der Youtube-Sendung „On Mai Way“. Hier empfängt Vanessa Mai die unterschiedlichsten Promis und Influencer zu einem entspannten Smalltalk. Der Clou dabei: Während der gesamten Redezeit laufen sowohl der Schlagerstar als auch ihre Gäste auf einem Laufband.

----------------

Das ist Vanessa Mai:

Vanessa Marija Else Mandekić wurde am 2. Mai 1992 in Backnang geboren

Mit ihrem Manager Andreas Ferber, dem Stiefsohn von Andrea Berg, ist sie seit 2017 verheiratet

Das Paar zelebrierte seine Hochzeit im Musikvideo zu „Hast du jemals“

In der Schlagerband „Wolkenfrei“ wurde sie berühmt – doch seit 2015 steht Vanessa Mai als Solo-Künstlerin auf der Bühne

Neben Helene Fischer gilt sie als eine der größten Schlagerstars des Landes

Im Jahr 2020 gab sie sogar ihr Schauspieldebüt im ARD-Film „Nur mit Dir zusammen“

Ihr siebtes Studioalbum „Mai Tai“ erschien am 26. März 2021

Zuletzt sorgte Vanessa Mai mit einer Frage zu dem Portal 'Only Fans' für Aufsehen

---------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Jetzt hatte Vanessa Mai einen RTL2-Star zu Gast, wie sie auf Instagram berichtete. In ihrer Story teilt sie mehrere Kurz-Clips, die sie zusammen mit Janine Pink beim Dreh der neuen Ausgabe von „On Mai Way“ zeigen.

Vanessa Mai: Janine Pink zu Gast in ihrer Web-Show

Und Janine Pink ist bekannt für ihren sehr auffälligen sächsischen Akzent. Die Laiendarstellerin ist in Leipzig geboren. Aber auch Vanessa Mai scheint sich mit diesem Akzent wohlzufühlen, wie sie ihren Followern mitteilte: „Ihr wisst ja, ich sächsel so gerne und Janine hat gesagt, ich sächsel so scheiße.“

Janine Pink war in Vanessa Mais Webshow zu Gast. Foto: imago / xC.xHardtx/xFuturexImage

Das wolle die ehemalige „Köln 50667“-Darstellerin nun genau herausfinden. „Ich bin ja die Expertin darin“, behauptet Janine Pink von sich selbst. Und wie sieht es aus mit Vanessa Mai? Die bekam von der 34-Jährigen ein ziemlich vernichtendes Urteil.

Vanessa Mai bekommt deutliche Worte von Janine Pink um die Ohren gehauen

„So, leider habe ich den Sächsel-Test nicht bestanden. Und es hat mich sehr hart getroffen, weil ich wirklich so scheiße gesächselt habe neben Janine, dass ich nie wieder sächseln werde“, erklärt Vanessa Mai hinterher in ihrer Story mit einem Augenzwinkern.

---------------

Weitere Nachrichten zu Vanessa Mai:

Vanessa Mai teilt Video: Der Inhalt ist erschreckend – „Scheiße“

Vanessa Mai: Sexy Bilder aus dem Bett – HIER zeigt sie (fast) alles

Vanessa Mai im Lockdown-Tief: Mit dieser verrückten Aktion bringt sie ihre Fans zum Lachen – „bist die Beste“

-----------------

Freude an dem gemeinsamen Dreh hatte sie aber trotzdem: „Es hat sehr viel Spaß gemacht.“ Na, immerhin etwas!

Wunderbare Nachrichten gibt es bei Schlagerkollegin Helene Fischer! Was jetzt jeder sehen kann, liest du hier. (cf)