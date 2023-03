„Unter uns“: Traurige Gewissheit! Claudelle Deckert verlässt die Show – aus süßem Grund

Die Serienfans von „Unter uns“ müssen stark sein. RTL vermeldet einen Show-Abschied. Diesmal ist es ausgerechnet Claudelle Deckert, die geht – Comeback ausgeschlossen.

Die Schauspielerin, die in der Vorabendserie die Rolle der Eva Wagner spielt, kehrt der RTL-Produktion „Unter uns“ den Rücken und das für immer. Zurück kommen möchte sie nämlich nicht mehr. Die Schauspielerin plant einen Neuanfang und das aus einem süßen Grund.

„Unter uns“: Claudelle Deckert gibt Abschied bekannt

„Ich muss euch was sagen, ich höre tatsächlich auf. Komplett. Ich bin raus aus der Serie“, heißt es von Claudelle Deckert in einer Videobotschaft an ihre Fans. Nach 20 Jahren „Unter uns“ gibt die Schauspielerin jetzt ihr Serien-Aus bekannt.

„Ich habe jetzt noch meine letzten Szenen, die ich sehr genieße mit meinen lieben Schauspielkollegen und danach ist meine Eva-Wagner-Ära zu Ende.“ Wie es zu dieser Entscheidung kam, erzählt die Schauspielerin ganz offen.

„Unter uns“: Claudelle Deckert begründet ihren Abschied

„Ich habe den Mann meines Lebens kennengelernt, wir bauen uns ein neues Leben auf und haben sehr viel miteinander vor. Deswegen kann ich leider nicht mehr in Köln bleiben. Ich werde woanders hingehen.“ Wo genau es hingeht, hält Deckert vorerst noch geheim, kündigt aber bereits an: „Das werde ich noch bekanntgeben.“

Süßer könnte der Grund für ihren Ausstieg wohl nicht sein. Von ihrem neuen Leben schwärmt sie jetzt schon und sagt: „Mich erwarten viele schöne Dinge und darauf freue ich mich wahnsinnig. Und deswegen: Ein weinendes und ein lachendes Auge. Macht es gut.“

Der Mann, um den es geht, ist Manager Peter Olsson. Mit ihm will die Schauspielerin jetzt also nochmal richtig durchstarten. Für die Fans der Show bedeutet das, Abschied nehmen von der Anwältin Eva Wagner, die über 20 Jahre Teil des Formats war.

Die letzte Szene läuft laut RTL am Freitag, 10. März, im TV. In der Mediathek bei RTL+ können „Unter uns“-Fans bereits am Freitag (3. März) sehen, wie Claudelle die Serie verlässt. Die Folge ist ab 17.30 Uhr online abrufbar.