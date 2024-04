Bürgergeld-Empfänger droht die Zwangsräumung – „Das lasse ich nicht zu“

In der RTL2-Sozial-Doku „Hartz Rot Gold“ ist der arbeitslose Paddy am Rande der Verzweiflung. Aktuell wohnt der Bürgergeld-Empfänger gemeinsam mit seiner Freundin Lausi noch in Bremerhaven. Das Paar plant allerdings einen Umzug nach Leipzig. Doch dafür muss erstmal eine Wohnung und ein fester Job her.

In Bremerhaven beziehen sie in den aktuellen Folgen noch ein leerstehendes und sanierungsbedürftiges Haus. Miete müssen sie aufgrund der desolaten Zustände nicht zahlen, da sich der Vermieter aus dem Staub gemacht hat. Somit gilt das Paar trotz Dach unter dem Kopf offiziell als obdachlos. Die Tage in ihrem zu Hause sind allerdings gezählt.

Bürgergeld-Empfänger fürchtet Zwangsräumung

Das Haus, in dem der Bürgergeld-Empfänger mit seiner Partnerin lebt, ist eine wahre Bruchbude. Das Dach ist nach einem schweren Sturm beschädigt, der Keller steht unter Wasser. Und noch etwas plagt Paddy und Lausi: die offiziellen Behörden. Denn diese könnten die Immobilie jederzeit räumen.

„Das Haus wurde ja schon mehr oder weniger geräumt. Ordnungsamt, Polizei und die Baustatiker waren schon alle da. Der Vermieter ist irgendwie abgehauen und hat das Objekt aufgegeben. Wir warten jetzt jeden Tag auf die Räumung. Wenn hier dann ein Siegel drauf ist, war es das“, so der 39-Jährige. Doch ganz so leicht möchte er das Feld nicht räumen.

Bürgergeld-Empfänger deutlich: „Lasse ich nicht zu“

An dem Haus hängen zahlreiche Erinnerungen für das Paar. Vor allem der Bürgergeld-Empfänger hat viel Zeit und Kraft in das Objekt gesteckt. Der Abschied fällt ihm demnach alles andere als leicht, wie er sagt: „Das meiste werde ich hier lassen, aber ist trotzdem schade. Tut halt schon weh.“

Doch kampflos gibt Paddy nicht auf. „Uns läuft ein wenig die Zeit weg, weil es jeden Tag losgehen kann. Wenn das Ordnungsamt das Siegel drauf macht, war es das. Alles, was dann noch im Haus ist, gehört dann der Stadt. Das lasse ich aber nicht zu, das ist ja auch mein Privatzeug hier“, erklärt der gebürtige Sachse.

RTL Zwei zeigt die Folgen „Hartz Rot Gold“ jeden Tag ab 16.05 Uhr im Programm oder im Vorfeld in der Mediathek bei RTL+.